F1, Mercedes torna in pista per i test: esiti e impressioni

La Formula 1 torna in pista in quel di Silverstone con la Mercedes. Finalmente, infatti, la scuderia tedesca con sede a Brackley ha potuto effettuare dei test sul circuito di Silverstone. Vediamo insieme l’esito della prima giornata di Formula 1 dopo tanti mesi di silenzio e che impressioni si sono avvicendate nel rientrare in attività dopo l’emergenza covid-19, dovendo anche mettere in pratica le misure di sicurezza previste.

Valtteri Bottas al rientro in pista. Fonte: Profilo Twitter ufficiale del pilota finlandese



Mercedes torna in pista con Bottas

Ad aprire le danze ci ha pensato Valtteri Bottas, e lo ha fatto con una monopoto vecchia di due anni, perchè fosse permesso effettuare il test. Le sensazioni sono state contrastanti, fra un po’ di ruggine che non può essere evitata con un simulatore e con il mero allenamento e la pura gioia di essere tornati in pista.

“Almeno sappiamo che torneremo in pista fra un mesetto– ha commentato Wolff – Tutti a Brackley e Brixford siamo entusiasti, amiamo competere e ci è mancato davvero molto. Abbiamo un calendario europeo molto solido e non vediamo l’ora. Sarà certamente intenso, con tutti i doppi e tripli appuntamenti ma sicuramente sarà uno show “.

Le impressioni di Bottas

Anche il finlandese è stato ovviamente felice di tornare in attività, su un vero circuito ed una vera monoposto, anche se è quella della stagione 2018. Il pilota Mercedes ha poi detto di avere molta fiducia per la folle stagione 2020, che la lunghissima pausa causata dalla pandemia non ha minimanete intaccato.

“La giornata di oggi è stata molto d’aiuto per noi, a mio avviso – ha dichiarato Bottas, appena sceso dall’auto – Ovviamente tuttti siamo stati lontani dall’ambiente del garage per un tempo molto lungo e ci sono inoltre molte nuove regole, e dobbiamo essere cauti su diversi aspetti per la salute. é stato bello allenarsi e metterle in pratica.

Penso che abbiamo imparato molto durante la giornata, come fare diverse corse con efficienza ed assicurarci che tutti stiano bene una volta che inizieremo veramente le gare.

Ho amato essere di nuovo in macchina, ed adesso non vedo l’ora che arrivi l’Austria, e di essere di nuovo a correre in auto molto presto.”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS