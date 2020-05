F1, Magnussen: “Haas mi rende molto ottimista”

Kevin Magnussen si prepara ad una Formula molto ottimista per la sua squadra. Il Coronavirus, come abbiamo detto più volte, ha portato ad una lunga pausa che ha causato diversi problemi finanziari, soprattutto ai team meno abbienti. Il capo della Haas, Steiner, ha detto più volte di avere paura di non farcela ad entrare in griglia. Nonostante questo clima di pessimismo, Magnussen crede fermamente nel team americano per cui guida.

Magnussen: “Mi aspetto un 2020 ottimista”

“Abbiamo imparato dall’anno scorso- ha detto Magnussen – questo inverno la macchina era ottima questo inverno e le sensazioni erano molto, molto buone”

“La prima gara del 2019 fu ottima, arrivai sesto. I problemi si manifestarono in seguito e quindi quest’anno abbiamo imparato a procedere con calma. Avremo un approccio molto più tranquillo e cauto. Io sono sicuro che l’anno scorso ci abbia insegnato molto, cercheremo di avere un approccio incredibilmente più umile e di prendere le cose come vengono, giorno per giorno.”

“A quanto pare emerso dai test invernali, comunque, posso essere molto ottimista per questo 2020. L’inverno ci ha regalato il tempo per mettere a punto un’auto priva dei problemi del 2019 e questo è già un importante passo avanti. Chissà se ce ne saranno di nuovi, aspettiamo e vediamo cosa viene fuori. Comunque questo non mi toglie l’ottimismo sul fatto di aver compiuto enormi passi in avanti.”

La quarantena dei Magnussen

Kevin ha ovviamente passato la quarantena in auto isolamento, però solo con sua moglie. Purtroppo, infatti, le basse difese immunitarie di sua madre non gli consentono di andarla a trovare.

“Mia madre ha avuto il cancro qualche anno fa ed il suo sistema immunitario è molto, molto debole. Non posso andarla a trovare e mi manca molto, come il resto della mia famiglia – ha affermato Magnussen -ma è così che va. Non possiamo andare a trovare le persone più anziane, dobbiamo farlo per loro.”

