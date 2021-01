F1, Lando Norris risultato positivo al Coronavirus

Lando Norris è risultato positivo al Covid-19. Il pilota della Mclaren lo ha annunciato oggi attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, informando i fan circa i suoi sintomi e le sue condizioni di salute:

“Ciao a tutti – si legge nel “cinguettio” – spero stiate bene. Ieri ho perso il gusto e l’olfatto, dunque mi sono isolato immediatamente e ho fatto un tampone. Ho avvertito tutte le persone con cui sono stato in contatto di mettersi al sicuro, in isolamento, per i prossimi 14 giorni”

Lando Norris risulta essere il quarto pilota di F1 contagiato, dopo i casi di Perez, Hamilton e Stroll. Un intoppo nella marcia di avvicinamento alla prossima stagione, che comunque non dovrebbe comprometterne oltremodo la preparazione, dacché il campionato dovrebbe partire col GP del Bahrain il prossimo 28 marzo, viste le tante incognite che aleggiano sul Gran Pemio di Australia, e i test prestagionali sono per ora fissati dal 2 al 4 marzo, ma potrebbero anch’essi essere posticipati.

