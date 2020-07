F1 GP Ungheria 2020, Risultati Qualifiche: pole Hamilton poi Bottas e Stroll

Il terzo appuntamento del 2020 per la Formula 1 è il GP d’Ungheria che vede terminare le qualifiche con dei risultati interessanti in vista della gara di domani. Il meteo sull’Hungaroring era incerto ma alla fine ha prevalso il sole ma le sorprese non sono mancate. Il poleman dell’Ungheria è ancora una volta Lewis Hamilton, seguito da Valtteri Bottas. Al terzo posto troviamo ancora una volta la Racing Point, ma stavolta guidata da Stroll.

Risultati Qualifiche GP d’Ungheria 2020

La terza gara del 2020 parte con una grande energia, mista a tanta voglia di far bene. A spuntarla è Lewis Hamilton, il quale oltre a partire primo in gara domani ha conquistato la sua 90° pole-position della carriera e segna il record della pista con il suo crono di 1.14.907. Una Mercedes da record, quindi, poichè alle sue spalle c’è Valtteri Bottas, che ha tutte le carte in regola per superare il compagno di squadra nella prima curva.

Le prime tre file della griglia sono occupate ordinatamente da tre scuderie. Al primo posto, come abbiamo detto, ci sono le Mercedes, seguite dalla Racing Point ed in terza fila ci sono le due Ferrari. Il terzo posto, però, rivela una sopresa in quanto, invece di Perez, quella posizione è occupata da un ottimo Lance Stroll, molto sorridente. Il messicano, infatti, è solo quarto ma con la possibilità anche lui come Bottas di farsi valere in gara. In quinta posizione c’è Sebastian Vettel, come primo pilota su una monoposto non motorizzata Mercedes, seguito da Charles Leclerc. Solo settimo Max Verstappen, con una Red Bull che sembra in grande difficoltà su una pista storicamente favorevole alla monoposto austriaca.

Le Alfa Romeo sono le due auto maggiormente in difficoltà, finendo ultime .

Che gara ci aspettiamo domani

Sicuramente, che la pista dell’ Hungaroring sia asciutta o bagnata, sarà la Mercedes a dettare legge. Questa Mercedes in Ungheria è semplicemente da record. La Racing Point fa paura, ma è difficile che riesca a competere contro la “prima scelta” della sua monoposto. La Ferrari è andata molto meglio rispetto all’Austria.

Sebastian Vettel, infatti, dopo aver dominato a sorpresa in una sessione di Free Practices colpita dalla pioggia ha dimostrato una grande sicurezza anche sull’asciutto. La SF1000 sembra migliorata rispetto alle prime due gare. Lo stesso Vettel, infatti, appena sceso dall’auto ha dichiarato che le caratteristiche della pista ungherese sono più favorevoli alla monoposto italiana.

La Red Bull delude, invece, ed è una novità in quanto di solito la scuderia austriaca ha sempre reso al meglio sull’Hungaroring.

Rimane una piccola speranza di vedere la pioggia ribaltare la situazione, portando una ventata di freschezza su una gara che sarà, secondo le premesse, entusiasmante come le prime due.

Risultati qualifiche Ungheria 2020. Fonte: F1.com

