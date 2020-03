F1 GP Monaco 2020 adieu, cancellata la gara

La F1 non prende pace: dopo la cancellazione del GP Cinese arriva quella di Monaco. Purtroppo questa appare l’unica soluzione da adottare di fronte ad una situazione incontrollabile ma il dolore per la scomparsa di questo evento storico permea su ogni appassionato.

Purtroppo il Coronavirus non accenna la sua folle corsa anzi, sembra che stia avanzando costantemente ed il mondo intero, insieme a quello dello sport, fa un passo indietro. é l’unico modo per proteggersi.

Un’immagine affascinante durante il GP del Principato. Fonte: Pagine ufficiale del Gran Premio di Monaco

Il GP di F1 di Monaco 2020 non si farà mai

La brutta notizia è appena stata ufficializzata: il Gran Premio di Montecarlo del 2020 non vedrà mai la luce. E dire che, ironicamente, proprio questa mattina era apparsa la notizia dei lavori in corso che andavano avanti imperterriti sul circuito, nonostante l’incertezza sull’effettiva realizzazione dell’evento.

Quest’anno il Principato in quei giorni sarà immerso nel silenzio totale. Su quelle strade, per anni motori e belle donne si sono dati appuntamento ed incrociati su un mare mozzafiato, il cui porto è sempre pieno di yatch lussuosi. Era lì che avvenne il salvataggio alla Houdini di Alberto Ascari nell’edizione del 1955, in cui il pilota scoparve sott’acqua con la sua monoposto per poi ricomparire misteriosamente illeso. Nel 2020 invece, solo la tristezza di un GP fantasma.

L’amara scelta fatta dalla FIA e da Liberty Media, tuttavia, è stata giusta. L’unico modo di arginare la diffusione del COVID-19 è quella della limitazione dei contatti sociali, a qualunque costo. Ed in questo caso per “costo” si intende nel senso letterale del termine. Però teniamo a mente che tutto, per quanto possa apparire importante, perde di senso se non siamo in vita per poterlo godere.

Spegniamo i motori su Monaco 2020, quindi, e pensiamo a quanto sarà bello gioire nel 2021, ancora con più forza, ancora con più emozione.

