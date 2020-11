F1 GP Bahrain 2020, Risultati PL3: Verstappen davanti alle Mercedes

L’olandese precede Hamilton e Bottas. Albon e Sainz in top5, indietro i ferraristi

Terza ed ultima sessione di prove libere al Sakhir. Una sessione come sempre non granché indicativa, disputandosi non nelle condizioni che i piloti troveranno prima in Qualifica e poi, domani, in gara. Chiude la sessione al comando Max Verstappen (1:28.355), alle prese in apparenza con qualche problema al sistema DRS, che però ha inficiato molto relativamente sulle sue prestazioni.

Il #33 si mette dietro le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, staccati rispettivamente di +0.263 e di +0.366. Quarto tempo per l’altra Red Bull di Alexander Albon (+0.663), mentre la McLaren di Carlos Sainz Jr. (+1.100) completa la top5. A seguire, Lando Norris (7° a +1.212) è a sandwich tra le due AlphaTauri di Pierre Gasly (+1.117) e di Daniil Kvyat (+1.230).

Miglior tempo nelle PL3 al Sakhir per Max Verstappen (foto da: twitter.com)

I primi 10 della classifica vengono completati dalle due Racing Point di Lance Stroll (+1.305) e di Sergio Perez (+1.317). La seconda metà della classifica è aperta dalle Renault di Daniel Ricciardo (+1.329) e di Esteban Ocon (+1.336), che precedono la prima Ferrari, ovvero quella #5 di Sebastian Vettel (+1.504). Per la Rossa sembra sarà molto difficile accedere alla Q3 oggi pomeriggio.

Charles Leclerc è solo 15° (+1.828), preceduto anche dall’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi (+1.615). Dietro il monegasco troviamo la Williams di George Russell (+2.204), le due Haas di Romain Grosjean (+2.297) e Kevin Magnussen (+2.404), l’Alfa di Kimi Raikkonen (+2.468) e l’altra Williams di Nicholas Latifi (+2.562).

Concludiamo con il quadro dei giri coperti dai vari piloti. In vetta a questa classifica c’è Latifi, con 19 tornate completate; lo seguono Kvyat con 17 e, a quota 16, un quartetto composto da Gasly, Russell, Grosjean e Raikkonen. In fondo, invece, con 8 giri c’è Norris e con 9 Ricciardo.

Classifica e tempi della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2020 (foto da: twitter.com/f1)

