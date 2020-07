F1 GP Austria 2020, Risultati PL3: Hamilton e la Mercedes sempre davanti

Lewis comanda alla fine dell’ultima sessione di prove libere prima delle Qualifiche. A seguire Bottas, Verstappen, Perez e Leclerc. Vettel 7°

Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior tempo alla fine delle PL3 del Red Bull Ring. Con un crono di 1:04.130, il britannico si conferma finora l’assoluto dominatore del weekend e favorito #1 per l’ennesima pole della sua carriera. A seguire c’è sempre l’altra W11 di Valtteri Bottas (+0.147), davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0.283).

Altra conferma arriva dalla Racing Point, che prenota la possibilità di installarsi nelle primissime file. Sergio Perez piazza infatti la RP20 in 4° posizione (+0.475), davanti alla Ferrari di Charles Leclerc (+0.573), all’altra Red Bull di Alexander Albon (+0.595) e alla Rossa #5 di Sebastian Vettel (+0.721). Ferrari che si conferma in grosso affanno in termini di velocità di punta (una decina i km/h di differenza dai migliori), perdendo tanto soprattutto nel T1.

Tre su tre per Lewis Hamilton, che chiude davanti anche le PL3 in Austria (foto da: twitter.com/MercedesAMGF1)

In 8° posizione segue Lance Stroll, con la seconda Racing Point (+0.788), mentre un ottimo Pierre Gasly, AlphaTauri (+0.819), e Lando Norris, McLaren (+0.820), chiudono la top-10. Subito dietro le due Renault, con Esteban Ocon (+0.907) davanti a Daniel Ricciardo (+0.958), mentre Carlos Sainz Jr. è il primo oltre il secondo dalla vetta (+1.047).

Con il 14° tempo c’è Daniil Kvyat, AlphaTauri (+1.160), davanti alla prima Haas di Romain Grosjean (+1.233). Bene George Russell, che piazza la sua Williams in 16° posizione (+1.435); alle sue spalle Kevin Magnussen, Haas (+1.518), le due Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi (+1.524) e di Kimi Raikkonen (+1.643), per ora in grossa difficoltà, e Nicholas Latifi (+2.919), che ha stampato la sua Williams contro le barriere esterne di curva 1, provocando l’unica bandiera rossa di sessione.

Di seguito, classifica e tempi delle PL3 del Gran Premio d’Austria 2020.

La classifica della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2020 (foto da: twitter.com/F1)

