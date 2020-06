F1 GP Austria 2020: Programma, Orari Diretta Tv su Sky e TV8

Finalmente ci siamo, la stagione 2020 debutterà questa domenica al circuito Red Bull Ring con il GP d’Austria. Sappiamo che l’evento avverrà a porte chiuse, quindi ci aspettiamo una gara insolita, sospesa a metà fra abitudine e novità. Questa edizione, tuttavia, ci prepara ad un bis, in quanto la F1 rimarrà nel comune di Spielberg bei Knittelfeld per ben due settimane. Infatti,qui avrà luogo non solo il primo Gran Premio della stagione ma anche il secondo, la settimana successiva, denominato Gran Premio della Stiria.

L’imponente struttura del Toro, simbolo del Red Bull Ring. Fonte: Pinterest

Red Bull Ring: conosciamo il circuito

Il circuito di proprietà della Red Bull si trova immerso nel verde austriaco, proprio nei pressi della cittadina di Spieberg. La sua pista è di recente costruzione ma se vogliamo andare un po’ più indietro nel tempo scopriremo che sorge sopra un circuito precedente, l’imponente Österreichring, messo a punto nel biennio 1995-1996. Vi sono stati apportate ovviamente diverse modifiche. Una è rendere la pista più corta, passando da 5.942 metri a 4.326 metri .

Lungo i suoi venticinque anni di vita, il circuito austriaco ha ospitato la Formula dal ’97 al 2003, prima di essere acquistato da Doetrich Mateschitz, uno dei “pezzi grossi” della Red Bull.

Il GP di Spielberg del 2019

Passiamo ad un po’ di numeri. Il layout è compostro da 9 curve. Ce ne sono 7 tendenti a destra contro solo due volte a sinstra. Partiamo dal rettilineo andando avanti fino alla Castrol, la prima curva. In seguito c’è un tratto veloce prima di incontrare la staccata in salita della Remus Kurve un tornantno che va a destra. Procediamo lungo un altro tratto veloce prima di trovare un ulteriore tornantino ma in discesa, la Gösser Kurve. Dopodichè si va destra, segui dritto, c’è un allungo e svolta a sinistra per le uniche due curve a sinistra le Rauch e Würth. Ora si va destra salendo lungo la curva 7 prima di proseguire su un rettilineo. Siamo arrivati dopo le due ultime curve a destra.

Albo d’oro

Siamo ormai giunti alla trentatreesima edizione del Gran Premio austriaco e la Formula 1 qui è di casa. Infatti, durante queste edizioni qui si sono avvicendati diversi campioni e vincitori. L’ultima gara di Formula 1 disputata qui è stata nel 2019 e si è visto un podio semplicemente inaspettato. Dopo lo spietato dominio della Mercedes che era andato avanti imperterrito, ecco delinearsi un podio diverso.

Sul gradino più alto, infatti, c’era Max Verstappen. Il giovane pilota olandese aveva così lasciato sfogare l’immensa platea arancione accorsa a Spielberg per acclamarlo e fatto in modo che la Red Bull festeggiasse a dovere sul suo circuito. Al secondo posto invece c’era Charles Leclerc. Si era ancora distanti da Monza, ma già da questa gara il monegasco aveva iniziato a puntare, proprio come il toro che torreggia nel circuito, quell’agognata dimostrazione di forza che dimostrasse le sue potenzialità ed ottenne quel secondo posto dopo aver spinto la sua Ferrari al limite. Sul gradino più basso del podio, invece, si piazzò Valtteri Bottas con la sua Mercedes.

Il Gran Premio d’Austria l’anno scorso non disse bene alla scuderia di Brackley, in quanto entrambi i piloti della Mercedes portarono avanti un week-end costellato dagli errori di guida, sia di Bottas che di Hamilton, già dalle qualifiche.

Di seguito, invece, tutta la storia dei vincitori del Gran Premio d’Austria:

(1964) – Zeltweg – Lorenzo Bandini (ITA, Ferrari)

(1970) – Österreichring – Jacky Ickx (BEL, Ferrari)

(1971) – ” ” – Jo Siffert (SUI, BRM)

(1972) – ” ” – Emerson Fittipaldi (BRA, Lotus-Ford Cosworth)

(1973) – ” ” – Ronnie Peterson (SWE, Lotus-Ford Cosworth)

(1974) – ” ” – Carlos Reutemann (ARG, Brabham-Ford Cosworth)

(1975) – ” ” – Vittorio Brambilla (ITA, March-Ford Cosworth)

(1976) – ” ” – John Watson (GBR, Penske-Ford Cosworth)

(1977) – ” ” – Alan Jones (AUS, Shadow-Ford Cosworth)

(1978) – ” ” – Ronnie Peterson (SWE, Lotus-Ford Cosworth)

(1979) – ” ” – Alan Jones (AUS, Williams-Ford Cosworth)

(1980) – ” ” – Jean-Pierre Jabouille (FRA, Renault)

(1981) – ” ” – Jacques Laffite (FRA, Ligier-Matra)

(1982) – ” ” – Elio De Angelis (ITA, Lotus-Ford Cosworth)

(1983) – ” ” – Alain Prost (FRA, Renault)

(1984) – ” ” – Niki Lauda (AUT, McLaren-TAG Porsche)

(1985) – ” ” – Alain Prost (FRA, McLaren-TAG Porsche)

(1986) – ” ” – Alain Prost (FRA, McLaren-TAG Porsche)

(1987) – ” ” – Nigel Mansell (GBR, Williams-Honda)

(1997) – A1-Ring – Jacques Villeneuve (CAN, William-Renault)

(1998) – ” ” – Mika Hakkinen (FIN, McLaren-Mercedes)

(1999) – ” ” – Eddie Irvine (GBR, Ferrari)

(2000) – ” ” – Mika Hakkinen (FIN, McLaren-Mercedes)

(2001) – ” ” – David Coulthard (GBR, McLaren-Mercedes)

(2002) – ” ” – Michael Schumacher (GER, Ferrari)

(2003) – ” ” – Michael Schumacher (GER, Ferrari)

(2014) – Red Bull Ring – Nico Rosberg (GER, Mercedes)

(2015) – ” ” – Nico Rosberg (GER, Mercedes)

(2016) – ” ” – Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

(2017) – ” ” – Valtteri Bottas (FIN, Mercedes)

(2018) – ” ” – Max Verstappen (NED, Red Bull-TAG Heuer)

(2019)– ” ” – Max Verstappen (NED, Red Bull-TAG Heuer)

F1 2020 GP d’Austria: dove seguirlo

L’evento sarà in diretta Sky Sport F1 e in differita su TV8. Attenzione: per le differite, collegatevi almeno un’ora prima in quanto gli orari non sono confermati. Per quanto riguarda invece risultati e dichiarazioni dei protagonisti, restate con noi.

Venerdì 03/07/2020



11:00 Prove Libere 1 – Sky Sport F1

– Sky Sport F1 15:00 Prove Libere 2 – Sky Sport F1

Sabato 04/07/2020



12:00 Prove Libere 3 – Sky Sport F1

– Sky Sport F1 15:00 Qualifiche – Sky Sport F1

– Sky Sport F1 18:00 Qualifiche – TV8 (differita, attendiamo conferma)



Domenica 05/07/2020

15:10 Gara – Sky Sport F1

18:00 Gara – TV8 (differita, attendiamo conferma)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS