F1 Gp Arabia Saudita, revocata la penalizzazione, Fernando Alonso torna terzo

Prima terzo e sul podio, poi penalizzato, infine ancora terzo e sul podio. Un weekend “tranquillo” per il pilota della Aston Martin Fernando Alonso che, giunto terzo nel Gp di Arabia Saudita a Jeddah come già gli era accaduto al primo appuntamento in Bahrain, si è poi visto retrocedere di una posizione dalla Fia e restituire poi il podio nel giro di poche ore. La Direzione gara , che aveva inflitto all’inizio al pilota asturiano una penalità di cinque secondi per irregolarità nella partenza, ha poi sostenuto non essere stata questa stessa penalità scontata correttamente.

La vettura sarebbe stata toccata durante il pitstop in cui Alonso doveva scontare la penalità di cinque secondi da un tecnico addetto al collocamento del cavalletto per alzare la vettura e consentire di modificarle le mescole. Un intervento non regolare, secondo la Direzione gara che ha così deciso di assegnare la terza piazza finale a Russell retrocedendo Alonso di una posizione.

L’Aston Martin, però, ha esercitato il suo diritto di revisione e ha avuto alla fine partita vinta. “A sostegno della petizione di revisione – recita il documento della Fia – ai commissari sportivi sono stati mostrati i verbali dell’ultima riunione della Sac e le prove video di sette diversi casi in cui le vetture sono state toccate dal cric mentre scontavano una penalità simile a quella inflitta alla vettura 14 senza essere penalizzate. Il team ha dimostrato chiaramente che la presunta rappresentazione di un accordo tra la Fia e i team che prevedeva che toccare la vettura in qualsiasi modo, anche con un martinetto, costituisse un lavoro sulla vettura, ai fini dell’articolo 54 .4 c del Regolamento sportivo era sbagliata e quindi la base della decisione del Commissario sportivo era errata”. Alonso di nuovo terzo quindi.