F1, Alonso Potrebbe Tornare In Renault?

Fernando Alonso potrebbe correre per la Renault. Nonostante ci sembri un deja-vù, in quanto sappiamo che il campione del mondo spagnolo ha corso proprio con questo team per la prima volta nel 2002 e per la seconda nel 2008, questo potrebbe succedere nuovamente nel 2021. Non c’è ancora assolutamente niente di ufficiale, che sia chiaro. Sono solo rumours che sibilano fra le reti internet di tutti gli appassionati, facendo leva su quel sedile vuoto lasciato “incustodito” da Daniel Ricciardo.

Fernando Alonso in McLaren. Fonte: Pinterest



Alonso potrebbe fare il…tris

“A volte ritornano” , scriveva Stephen King in una delle sue celebri raccolte di short stories. In questo caso, si tratta di un rapporto di lavoro che ha come protagonisti la Renault e Fernando Alonso. Il campione del mondo, infatti, potrebbe fare ritorno in Formula 1 tornando di nuovo con la scuderia francese.

La prima volta che l’asturiano ha firmato con la Renault risale a 18 anni fa, nel 2002. La collaborazione è durata fino al 2006 per poi interrompersi in favore di un cambio in direzione McLaren. Le strade di team e pilota si sono incrociate di nuovo nel 2008 ed Alonso è rimasto altri due anni.

Non dimentichiamo, poi, che l’ultima stagione dello spagnolo in Formula 1 è stata con la McLaren motorizzata Renault. Che sia un segno del destino?

Daniel Ricciardo, infatti, ha deciso di partire alla volta di Woking per la stagione 2021 e il suo posto rimane libero. Oltre alla possibilità che ritorni nella categoria massima delle gare automobilistiche Fernando Alonso con questa scuderia, ci sono anche altri “nobili” candidati a quel sedile. Anche Sebastian Vettel, infatti, è al momento sospeso riguardo al suo futuro, in quanto non ha ancora firmato con nessun team. Una battaglia per la renault da parte di due campioni del mondo è sicuramente una situazione particolare.

Sarà realmente possibile che l’asturiano decida di ritornare in Formula 1 con la Renault o sono solo i soliti “pettegolezzi”? Chi può dirlo, d’altronde, non c’è due senza tre.

