F1 Emergenza Coronavirus: si corre GP d’Australia, Bahrein e Vietnam a rischio

La F1 inizia il 2020 carica d’incertezza a causa dell’emergenza Coronavirus che si è diffusa a inizio anno a livello mondiale. Mentre per alcuni Gran Premi sembra che alcune situazioni siano già state chiarite, ce ne sono molte altre che invece sono avvolte dal dubbio. Andiamo a vedere che clima si respira all’interno del Circus.

F1 emergenza Coronavirus: GP a rischio

Liberty Media, FIA e gli organizzatori dei singoli eventi stanno occupandosi di definire nuovamente il calendario della stagione del Mondiale di F1. Se il Gran Premio di Cina – il “paziemte zero” del mondo- è stato già rimandato a data da destinarsi, la situazione invece rimane incerta per molti altri eventi.

Gran Premio di Australia

L’inizio della stagione 2020 è stato programmato come di consueto in Australia per il 15 marzo. Data la crescente dilagazione del Covid-19 si era pensato di rimandare l’evento per evitare di accogliere Paesi “contaminati” come l’Italia. Niente paura, però: il Gran Premio è confermato ed il paese ha fatto ricorso a delle misure cautelari. Ogni passeggero appena atterrato sarà sottoposto a dei controlli sanitari, fra cui il tampone, e dovrà attendere l’esito per quattro ore all’interno di una zona apposita all’interno dell’aeroporto. Se il test risulterà negativo il passeggero potrà entrare regolarmente in Australia.

Gran Premio del Bahrein

Per quanto riguarda il Bahrein la situazione presenta molte analogie con l’Australia. La data prevista per il GP è il 22 marzo e le intenzioni sarebbero di rispettarla. Anche in questo caso i passeggeri dovranno sottoporsi a dei controlli sanitari e nel caso ci fosse qualche incongruenza, saranno spostati in un’area appartata dell’aeroporto per approfondire i controlli. Se ci si ritrovasse con un caso affetto da Covid-19, il passeggero sconterà la quarantena in un ospedale attrezzato per l’emergenza a Malama.

GP F1 del Vietnam: emergenza Coronavirus

Per lo stato asiatico, invece la situazione si complica. ll GP, che fra l’altro sarebbe l’edizione di debutto per il circuito di Hanoi, dovrebbe tenersi il 5 aprile, se tutto va come previsto.

Il Vietnam, ironicamente, si preoccupa maggiormente di chi viene dai Paesi quali l’Italia invece della vicinanza con la Cina. Il Governo ha predisposto misure di sicurezza quali una quarantena forzata per i cittadini provenienti dall’Italia e da Paesi colpiti o che siano stati anche solo di transito qui.

