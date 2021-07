Notizia dell’ultima ora. Nuove variazioni al calendario della stagione in corso 2021, con altre cancellazioni dei gran premi in programma nei prossimi mesi.

Per la precisione è stata abolita la gara sul circuito di Albert Park a Melbourne e Philip Island, entrambe in Australia. La decisione riguarda tutte e due le competizioni, ovvero sia la Formula 1 che la MotoGp.

Questo è il secondo stop consecutivo per il gran premio, visto che lo scorso anno (2020) è arrivata addirittura a poche ore dall’inizio delle prove libere.

L’edizione di quest’anno, per quanto riguarda la Formula 1 era in programma per il weekend dal 19 al 21 novembre. Non è quindi bastato lo spostamento dal mese di Marzo a Novembre. Adesso è ufficiale la sua cancellazione.

Il circuito di Albert Park visto dal satellite. Fonte: Wikipedia Albert Park

Gran premio d’Australia 2021, cancellazione e nuovo calendario

Gran premio d’Australia 2021 cancellato, si valutano ipotesi alternative per mantenere i 23 gp come preventivato all’inizio della stagione.

Il cambio di location deve ancora essere deciso. Per la F1, la FIA lo ha precisato in una nota, anche se non è stata firmata dalla stessa:

“Il Gp d’Australia è stato cancellato. Sebbene delusi dall’impossibilità di svolgere l’evento, siamo fiduciosi di poter continuare a disputare 23 Gp nel 2021. Abbiamo una serie di opzioni per sostituire il posto lasciato vacante dalla gara di Melbourne. Lavoreremo sui dettagli nelle prossime settimane e forniremo ulteriori aggiornamenti una volta concluse le trattative”

Al momento l’ipotesi più gettonata, in F1, sarebbe quella del Bahrein. Il ritorno della gara sul circuito del Shakir dove si è avuta occasione di correre già lo scorso anno.

Per quanto riguarda la MotoGp, la cancellazione della gara a Philipp Island è un colpo al cuore degli appassionati. È una delle piste più interessanti e ricche di fascino, soprattutto per la sua conformazione.

Il gran premio era previsto per il weekend del 22-24 Ottobre prossimi. La soluzione, per ovviare a questo inconveniente, sarebbe quella di spostare di una settimana indietro il GP di Malesia. Dal 5 la 7 novembre è in programma la gara a Portimao in Portogallo.

