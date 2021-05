F1 Diretta TV e Streaming del Gran Premio di Spagna 2021

Tutto pronto per il quarto appuntamento del campionato, che rimane nella penisola iberica, questa volta in Spagna al circuito di Catalogna.

Dopo il week-end di Portimao il campionato si sposta nella vicina Spagna e- per la prima volta in questa stagione- con una settimana di distanza. Questa volta il Gran Premio si svolgerà nella regione della Catalogna (nella parte meridionale del paese Iberico), nel circuito denominato appunto con il nome della regione Circuito De Cataluña situato nella località di Montemolò. Il tracciato spagnolo è dal 1991 una delle tappe fisse del calendario di Formula 1 e nel corso degli anni numerosi campioni del mondo hanno avuto la fortuna di salire sul gradino più alto del podio su questo tracciato (basti pensare a campioni del passato come Prost, Mansell, Damon Hill, Mika Hakkinen e sua maestà Michael Schumacher). Inoltre questo tracciato è stato teatro anche dell’ultima vittoria della Williams in Formula 1, avvenuta nel 2012 con Pastor Maldonado.

In Spagna, nel mondiale del 1996, ci fu la prima vittoria di Michael Schumacher con la Ferrari.

Prosegue quindi la sfida a suon di vittorie fra Max Verstappen e Lewis Hamilton; il britannico risponde all’olandese portandosi a casa la vittoria n°97 nel Gran Premio del Portogallo (in una gara non molto entusiasmante) aumentando il proprio vantaggio di 8 punti sul pilota olandese (Hamilton è a 69 punti, Verstappen a 61); proprio il pilota olandese cercherà di mantenere viva l’attenzione degli spettatori, in un circuito che porterà sempre nel cuore, in quanto nel 2016 vinse la sua prima gara in carriera. Ci aspetta quindi una battaglia entusiasmante fra i due contendenti al titolo piloti. C’è particolare attenzione anche per i due piloti di casa: il due volte campione del mondo Fernando Alonso, autore di una prestazione brillante nel corso dello scorso Gran Premio, ma anche per Carlos Sainz Jr chiamato a riscattare la brutta gara di Portimao.

Carlos Sainz considera Alonso come un punto di riferimento. Fra i due piloti c’è rispetto e stima reciproca.

Orari e Diretta Televisiva del Gran Premio di Spagna

Anche per quanto riguarda questo quarto appuntamento stagionale, il week-end parte da venerdì 7 maggio con due sessioni di prove libere. Sabato ci sarà l’ultima sessione di prove libere, per poi arrivare alle qualifiche ufficiali che definirà la griglia di partenza, mentre domenica 9 maggio alle ore 15:00 (ore italiane) ci sarà lo spegnimento dei semafori. Sarà possibile seguire la diretta televisiva su Sky Sport F1 (canale 207) per tutto il fine settimana, mentre sarà possibile guardare le qualifiche ufficiali e la gara in chiaro su Tv8; per quanto riguarda questo week-end sarà possibile seguire la diretta anche in chiaro. Come sempre, il racconto della gara sarà affidato alle voci di Carlo Vanzini e Marc Genè.

Venerdì 7 maggio 2021

11.30-12.30: Prove libere 1

15.00-16.00: Prove libere 2

Sabato 8 maggio 2021

12.00-13.00: Prove libere 3

15.00-16.00: Qualifiche

Domenica 9 maggio 2021

Gran Premio: 15:00

Layout del Circuito e Cenni Storici

Come detto prima, il circuito della Catalogna è la sede ufficiale del Gran Premio di Spagna dal 1991, sostituendo il circuito di Jerez De La Frontera. Dal 1992 è anche uno dei circuiti del motomondiale. Il circuito è composto da ben 16 curve ed ha una lunghezza di circa 6.675 metri e si percorrerà per circa 66 giri. Il record della pista è detenuto dal finlandese Valtteri Bottas alla guida della Mercedes W111 stabilendo un tempo di 1’18″183.

Per la stagione 2021, c’è stata una leggera modifica al layout con una modifica alla curva 10, dettà “curva de la Caixa” per garantire una maggiore sicurezza ai piloti; la curva è stata allungata di circa 20 metri rispetto alla conformazione originale. La velocità media in cui i piloti affrontano questa parte del tracciato richiede molta concentrazione, in quanto si passa da una velocità media di 328 km/h a 79 km in poco più di 3,04 secondi. Ci sono due zone DRS; la prima è situata nel rettilineo iniziale dove è presente la griglia di partenza prima di affrontare la curva 1 (quindi nel primo settore), la seconda zona DRS è posta sul rettilineo fra la curva 9 e la 10, quindi fra la il secondo settore e il terzo settore.

