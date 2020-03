F1, Chase Carey, lettera a cuore aperto ai fans

La F1 è congelata e Chase Carey sente di doversi scusare con i fans. Il CEO di Liberty Media infatti si apre con una lettera direttamente indirizzata al vero motore della classe maggiore del Motorsport, ovvero gli appassionati. Ecco quindi che nella giornata di ieri è comparso sul sito ufficiale della Formula 1 un documento dall’aspetto di un comunicato ufficiale ma che in realtà altro non è che una lettera.

Chase Carey scrive ai fan di F1

Con il calendario di Formula 1 messo sottosopra dall’avanzata del Coronavirus, i fans si sentono spaesati e curiosi di sapre cosa accadrà. La sensazione negativa vale soprattutto per chi ha prenotato i biglietti e alla delusione di non poter assistere all’agognata gara si aggiunge il disagio economico.

Il CEO di Liberty Media Chase Carey ha preso in mano la situazione, scrivendo di suo pugno una lettera agli appassionati. Il tono è diretto e sincero, assolutamente privo di quella formalità fredda che ci saremmo aspettati ed il concetto è chiaro: “Mi scuso per il disagio e per la vostra delusione e me ne dispiaccio, ma devo proteggere qualcosa di più importante: la salute di tutti noi.”

“Cari fans…”: lettera integrale tradotta

“Cari Fans della Formula 1,

Volevamo condividere qualche pensiero e prospettiva dalla scorsa settimana a cui ci indirizziamo come la pandemia del coronavirus

Prima di tutto e cosa più importante, la nostra priorità è la salute e la sicurezza dei fans, dei team e delle organizzazione della Formula 1, come la società in generale.

Ci scusiamo con quei fan che sono stati coinvolti con la cancellazione in Australia e con la posticipazione delle altre gare a data da destinarsi. Queste decisioni sono state prese dalla Formula1, dalla FIA e dai nostri promotori locali in ciircostanze che evolvono e cambiano velocemente ma crediamo che sono giuste e necessarie. Volevamo anche estendere i nostri pensieri a quelli già contagiati, anche nella famiglia della Formula 1.

Siamo consapevoli che tutti vogliate sapere cosa succederà poi nella Formula 1 nel 2020. Non possiamo darvi delle risposte specifiche a causa della fluidità della situazione. Comunque, pianifichiamo di portare avanti il Campionato 2020 appena sarà sicuro farlo. Stiamo lavorando con esperti e ufficiali su una base quotidiana e stiamo valutando come procedere nei prossimi mesi. Vi terremo aggiornati e vi daremo più dettagli appena sarà possibile su Formula1.com

Siamo grati per il vostro supporto e comprensione e auguriamo il meglio a voi e alle vostre famiglie.

Cordiali saluti

Chase”

