F1, Binotto: “Inizia un nuovo ciclo per vincere”

A Maranello sembra arrivata la Primavera, non una biologica ma sensoriale, un nuovo ciclo che si appresta ad iniziare in casa Ferrari. Questa volontà- o bisogno- di rinnovo si è manifestata tramite la scelta del nuovo pilota, Carlos Sainz. Sarà il madrileno a vestire di rosso nel 2021, andando a ricoprire lo scomodo sedile di Sebastian Vettel al fianco di Leclerc. Il perchè di questa scelta viene spiegato dal team principal del Cavallino, in persona, Mattia Binotto.

Il tea principal Mattia Binotto. Fonte: ferrari, Twitter ufficiale

Maranello, ore 11: tutto il mondo è con il fiato sospeso ad attendere la conferma del segreto di Pulcinella: dal 2021 Carlos Sainz è pilota Ferrari.

Mattia Binotto ha spiegato che il pilota McLaren (per ora) è il candidato perfetto a quel sedile, lasciato vuoto da Sebastian Vettel a fine stagione (sempre ammesso e non concesso che questo 2020 ce la dia, una stagione).

“Carlos ha il carattere ed il talento giusti per essere un pilota Ferrari- ha dichiarato Binotto- Ora abbiamo la coppia di piloti più giovane che avessimo mai avuto da cinquant’anni a questa parte. Un nuovo ciclo inizia ora: per cercare di cambiare e di vincere“.

Un nuovo ciclo, fatto di promesse, speranze e tanta gioventù ed entusiamo. Una grinta allegra che sarà portata da Sainz e che sprigionerà per il Cavallino una nuova forza, che Binotto spera porti positività ed allegria. Un nuovo ciclo che sia capace di chiudere con il passato, una fragile sfera di ambizioni rivelatasi un insieme di vetri rotti e di speranze, di rincorse ma anche di coraggio e forza di volontà, che ad un team che vuole tornare al top non può e non deve mancare.

Binotto ha fiducia nel nuovo team, ha detto infatti molto chiaramente di non vedere l’ora di ricominciare a correre con Sebastian per finire insieme un viaggio che è stato fatto credendoci fino in fondo, sempre. Al contempo, però, è sicuro di avere fatto la scelta giusta, assumendo Sainz. Perchè in fondo, il desiderio è sempre quello: sconfiggere la carestia di titoli e riportare il mondiale a Maranello.

