F1, Andreas Seidl non vede i tripli GP consigliabili per il futuro

Il Team Principal della McLaren Andreas Seidl va a parlare del format innovativo dei triple header dei GP, trovandoli perfetti per questo anno ma per quanto riguarda le prossime stagioni non vede la situazione applicabile per il futuro.

Andreas Seidl: “I GP futuri? Non così”

Il Team Principal della McLaren parla dell’attuale situazione, piuttosto delicata, del calendario 2020. Ci avviciniamo al terzo set di doppi Gran Premi, con il weekend di Silverstone. Seidl, tuttavia, approva senza remore il format selezionato ma ne critica l’utilizzo per il futuro.

“Stiamo andando verso il triple-header con queste due gara nel Regno Unito, il che ovviamente non è pesante per i team del Regno Unito come lo è per gli altri – dice Seidl – Almeno potremo arrivare al circuito con un viaggio più breve, considerando la pausa fra le due gare a Silverstone.

Oltre a questo triple header e a quelli passati, ci attende un altro più avanti nella stagione e sarà dura. Passi quest’anno, ma non è pensabile stabilire questo format per le future stagioni. “

Ciò che spaventa il team principal della McLaren è non tanto il lavoro in pista ma il tempo trascorso per strada da ogni membro dello staff, insieme al dover passare tutto quel tempo lontano dalla propria famiglia.

Triple-header: duri per lo staff e per le famiglie

“Ciò che preoccupa maggiormente è che con tutti questi triple-header, si prolunga il tempo che ogni membro del team passa lontano dalla sua famiglia, dalla moglie e dai ragazzi. La prima settimana è andata bene, d’altronde era tantissimo tempo che stavamo a casa. Andando avanti, però, le complicazioni si intensificheranno, soprattutto più avanti nella stagione. Consideriamo tuttavia che questa è una stagione speciale, per via del Covid-19. Vanno quindi prese per il bene dello sport, misure speciali. Lo stesso, però, non può ripetersi per il futuro.” ha dichiarato Seidl.

