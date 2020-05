F1 2020 al Via il 5 Luglio: Ok dal Governo Austriaco

Il Mondiale di Formula 1 2020 prenderà il via il 5 Luglio con il Gran Premio di Austria a Spielberg. Si correrà a porte chiuse senza pubblico ed una settimana dopo sarà di nuovo in scena un’altro GP di F1 sullo stesso circuito del Red Bull Ring.

Dall’Austria giungono eccellenti notizie per la Formula 1 2020, che finalmente ha avuto il tanto sospirato via libera per il Gran Premio del Red Bull Ring. E’ stato il Governo Austriaco, infatti, a parlare con i responsabili dell’evento per comunicare la lieta notizia che il Gran Premio di Austria di F1 potrà prendere il via regolarmente il 5 luglio prossimo!

Arriva finalmente una distensione delle così severe misure di lockdown che sono state adottate non solo dall’Austria ma dalla stragrande maggioranza dei Paesi europei.

Nonostante la pandemia purtroppo non possa ancora definirsi un ricordo, il virus sembra che stia ritirandosi e comunque indebolendosi. Finalmente, la Formula 1 può iniziare.

La partenza del Gran Premio d’Austria 2019 (foto da: youtube.com)

F1 GP Austria al via a Spielberg

Save the date: 5 luglio 2020. Non ci saranno più, almeno per il momento, ultime ore che allontanano l’esordio della stagione di F1, strani cambi al calendario, incognite imperscrutabili.

Il Governo Austriaco ha dato l’ok definitivo al Grand Prix del 2020 fissato per la data 5 luglio, un evento che comunque avrà luogo, come prestabilito, a porte chiuse. Anche le tanto discusse misure di sicurezza saranno applicate così come stabilito dal capo della commissione sanitaria indetta dalla FIA Saillard.

Ci sono tutte le prerogative per una bellissima gara fra il rigenerante verde della cittadina austriaca di Spielberg. Un po’ silenziosa, forse, vista l’assenza di pubblico ma comunque presente.

Per fare in modo che lil Grand Prix avesse luogo, il Governo Austriaco ha fatto ricorso ad un cambiamento. Infatti, la gara di Formula 1 non presenzia più nella categoria “evento”, come negli anni passati ma è stata spostata in quella “avvenimento sportivo”, poichè le vigenti norme restrittive contro il Covid-19 saranno attive fino alla fine di agosto.

Il Gran Premio di F1 d’Austria a Spielberg in sicurezza

Rudolf Anschober, Ministro della Salute austriaco, ha così commentato il via libera al Grand Prix

“L’organizzatore ha presentato un piano pronto per l’implementazione che tiene conto sia dei requisiti speciali richiesti per ospitare un GP di Formula 1, sia delle misure di protezione necessarie per evitare la diffusione del Coronavirus.

Oltre alle stringenti misure d’igiene, il piano prevede l’esecuzione di test e controlli sanitari con regolarità per le squadre e per tutte le altre persone presenti, oltre ad un programma di tipo medico ben definito.

A seguito di una revisione approfondita, per il Ministro della Salute il piano risponde ai requisiti richiesti per prevenire la diffusione del coronavirus; fondamentale in tal senso è la stretta collaborazione tra gli organizzatori e le autorità sanitarie regionali e locali“.

Come è stato possibile trovare un accordo in merito ad un piano sanitario da implementare per far ripartire la Bundesliga calcistica, che per noi è un modello per gli sport di squadra, anche in questo caso è stato possibile sviluppare delle regole ben specifiche con un alto livello di protezione“.

È assolutamente fondamentale che le misure igieniche previste siano applicate da tutti e che le autorità sanitarie siano informate di ogni iniziativa“.

Per il resto del calendario, aspettiamo nei prossimi giorni una bozza provvisoria delle tappe europee.

