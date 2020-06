F1 2020 nuovo calendario: 2 Gare sullo stesso circuito

La F1 si appresta a ripartire per la stagione 2020 e finalmente ha anche proposto il nuovo calendario di questa folle stagione. Come era prevedibile, saranno introdotte diverse modifiche per soddisfare i requisiti di sicurezza relativi alla pandemia. Inoltre, ci sono anche alcune novità che prevedono un doppio Gran Premio nello stesso circuito, con una piccola pausa fra loro. Le qualifiche? Un’altra novità è già pronta dietro l’angolo. Parliamo delle “Sprint Races”.

GP Austria 2019. Fonte: F1.com

Nuovo Calendario 2020 la F1 vede doppio

La lunga pausa della Formula 1 richiede una lunga ripresa, che costringe la 70 edizione del Mondiale all’adozione di ritmi serrati. Il calendario del 2020 inizia il 5 luglio nel circuito Red Bull di Spielberg con il GP d’Austria. Una ripresa che inizia alla grande, grazie al doppio appuntamento sopra citato. Dopo appena una settimana, infatti, il Circus ritornerà in pista, nel week-end che va dall’ 11 al 12 luglio per la seconda gara di stagione, che sarà corsa sempre sul tracciato austriaco.

In seguito la Formula 1 si sposterà Ungheria , per la terza tappa del Mondiale che sarà il 19 luglio a Budapest.

Dopodichè, torneremo a “vedere doppio”, con un altro doppio GP in quel di Silverstone nei due week-end consecutivi del 2 e 9 agosto .

A seguire, il nuovo calendario ha fissato il GP di Spagna il 16 agosto, quello del Belgio il 30 agosto e il GP d’Italia il 6 settembre.

Modalirà d’esecuzione: “Sprint Races”

L’altra innovazione di quest’anno, sono le cosiddette “Sprint Races”. Vediamo insieme cosa sono e come sono strutturate.

Le “Sprint Races”, o “gare Sprint” sono un “prestito” dalla Formula 2 e Formula 3 e, come dice il termine stesso, sono le gare invertite e saranno applicate solo per il secondo GP che avrà luogo sullo stesso circuito. Per quanto riguarda la modalità, una gara di questo tipo comporta una griglia di partenza che, invece di essere definita dalle qualifiche viene decisa da una mini-gara. Si chiama “sprint” proprio perchè questa gara è più breve ma anche più intensa. tenete conto che i piloti partono a posizione inversa di quella occupata nel Campionato. Insomma, un Lewis Hamilton, ipoteticamente primo in classifica Campionato, partirebbe ultimo e dovrebbe superare in pista tutti gli altri.

Non c’è che dire, questo 2020 inizierà anche con ritardo ma sicuramente non ci farà mancare le emozioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS