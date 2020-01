Formula 1 2020: Date presentazione Ferrari, Mercedes e Calendario test invernali

Formula 1 2020, l’attesa è quasi finita. E’ tutto pronto per le presentazioni delle nuove monoposto che correranno nel mondiale di F1 2020 con Ferrari e Mercedes su tutti ed è stato stilato il calendario dei test invernali che si svolgeranno come di consueto sul circuito del Montmelò a febbraio.

Dopo il letargo invernale, sboccia la primavera sulla nuova stagione di Formula 1. I motori si apprestano al risveglio e con loro tutti gli appassionati ricominciano a sentire l’adrenalina ricominciare a scorrere. Quest’anno, le cose saranno leggermente diverse. Innanzitutto abbiamo avuto una pausa invernale piacevolmente breve e il 2020 sarà un mondiale lungo, con 22 appuntamenti. Siamo pronti a vedere il calendario delle date di presentazione delle nuove monoposto e a seguire le date dei primi test stagionali. Scaldiamo i motori, siamo al giro di ricognizione della stagione 2020.

F1 2020: le nuove monoposto

Eccoci al dunque. Le nuove macchine che andranno a sfidarsi durante l’arco di questa stagione sono finalmente terminate. I team sono pronti ad alzare il sipario sulle loro creature meccaniche e noi appassionati siamo in trepida attesa. Ecco le date dell’unveiling delle nuove monoposto 2020.

Ferrari: il team di Maranello sarà il primo a rompere il ghiaccio. La data del lancio della Rossa sarà l’11 febbraio. Che quest’anno sia migliore di quello passato.

il team di Maranello sarà il primo a rompere il ghiaccio. La data del lancio della Rossa sarà l’11 febbraio. Che quest’anno sia migliore di quello passato. Renault: la squadra francese farà coincidere il lancio della sua vettura con un altro avvenimento di nazionalità francese. Sarà infatti presentato Esteban Ocon come pilota in veste ufficiale. La data è il 12 Febbraio, il luogo Parigi. La vettura? RS20.

la squadra francese farà coincidere il lancio della sua vettura con un altro avvenimento di nazionalità francese. Sarà infatti presentato Esteban Ocon come pilota in veste ufficiale. La data è il 12 Febbraio, il luogo Parigi. La vettura? RS20. McLaren: il team di Woking svelerà la sua MCL35 il 13 Febbraio. Sarà la prima stagione completa con Seidl al comando, vedremo se gli inglesi saranno in grado di proteggere i meravigliosi risultati della scorsa stagione dagli avversari.

il team di Woking svelerà la sua MCL35 il 13 Febbraio. Sarà la prima stagione completa con Seidl al comando, vedremo se gli inglesi saranno in grado di proteggere i meravigliosi risultati della scorsa stagione dagli avversari. Apha Tauri: eccoci alla prima novità. Questo team è l’evoluzione della “vecchia” Toro Rosso e farà cadere i veli sulla prima monoposto di F1 del nuovo team il 14 Febbraio.

eccoci alla prima novità. Questo team è l’evoluzione della “vecchia” Toro Rosso e farà cadere i veli sulla prima monoposto di F1 del nuovo team il 14 Febbraio. Mercedes: lo stesso giorno anche il team di Brackley svelerà al mondo la nuova sfidante tramite un filming day. La W11 sarà temibile come le altre?

lo stesso giorno anche il team di Brackley svelerà al mondo la nuova sfidante tramite un filming day. La W11 sarà temibile come le altre? Red Bull : la scuderia che “ti mette le ali” manterrà il mistero come ogni anno e effettuerà il lancio della monoposto direttamente a Barcellona durante i test.

: la scuderia che “ti mette le ali” manterrà il mistero come ogni anno e effettuerà il lancio della monoposto direttamente a Barcellona durante i test. Non è escluso che la stessa idea venga adottata dagli altri team che potrebbero decidere di scoprire le loro auto durante i test tradizionali.

Primi test invernali: le date

Arriva il momento di vedere girare in pista le nuove auto. Nonostante siamo tutti a conoscenza dell’effettiva invalidità di questi test come metro di paragone per la nuova stagione, li aspettiamo tutti con crescente ansia, aspettando che arrivi il momento di sentire il ronzio delle monoposto e vederle sfilare sull’asfalto.

I test sono fondamentali per i team, affinchè possano testare in pista i loro prototipi. Nonostante il progresso dell atecnologia e tutte le simulazioni virtuali, la pista è sempre la pista. Lei, e solo lei, dirà come regge l’auto nella realtà e quali aspettative porterà con sè lungo l’intera stagione.

Come da tradizione, i test verranno effettuati a Barcellona. Anche nel 2020 ci saranno due sessioni di test. La novità sta nella durata delle prove, in quanto le giornate a disposizione per ciascuna sessione saranno tre invece delle solite quattro. Il motivo è semplice: tentare di mantenere i costi.

Le date da attendere sono dal 19 al 21 Febbraio la prima sessione e la seconda dal 26 al 28 Febbraio sul circuito del Montmelò a Barcellona.

Pronti, partenza, via.

