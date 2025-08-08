Everton–Roma, dove vederla in TV e streaming, data, orario, formazioni e dettagli

L’AS Roma chiude la sua serie di amichevoli estive con un incontro di prestigio contro l’Everton, in programma sabato 9 agosto 2025 in Inghilterra. L’impegno rappresenta un’occasione importante per mettere minuti nelle gambe, testare la condizione fisica post-preparazione e verificare la tenuta degli schemi del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini.
Data, orario e sede
La sfida si giocherà sabato 9 agosto 2025 con calcio d’inizio alle 16:00 (ora italiana) presso l’Hill Dickinson Stadium di Liverpool, il nuovo impianto che ospita le partite casalinghe dell’Everton.
Contesto e motivazioni
Dopo la sconfitta contro l’Aston Villa, la Roma è chiamata a una reazione convincente. Per Gasperini sarà un test per sperimentare assetti tattici alternativi, dare spazio ai nuovi acquisti come El Aynaoui e affinare l’intesa tra i reparti.
L’Everton, reduce dal trasferimento nella nuova casa, punta a offrire una prestazione solida davanti ai propri tifosi e a consolidare il lavoro svolto durante la preparazione.
Probabili formazioni
Everton (4-2-3-1): Pickford; Tarkowski, Keane, O’Brien, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam; Garner, Alcaraz, Ndiaye; Beto. Allenatore: David Moyes.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Angeliño; Dovbyk, El Shaarawy, Baldanzi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Dove vederla in TV e streaming
In Italia, la partita sarà trasmessa in diretta in streaming su DAZN, accessibile da smart TV, smartphone, PC, tablet, console e dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky con l’opzione attiva potranno seguire il match anche tramite il canale lineare DAZN1 (canale 214).
Non mancheranno repliche e approfondimenti nei canali ufficiali dei club.
📌 Box riepilogativo
📅 Data: Sabato 9 agosto 2025
🕓 Orario: 16:00 (ora italiana)
🏟 Stadio: Hill Dickinson Stadium, Liverpool
⚽ Competizione: Amichevole pre-campionato
Probabili formazioni
- Everton (4-2-3-1): Pickford; Tarkowski, Keane, O’Brien, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam; Garner, Alcaraz, Ndiaye; Beto.
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Angeliño; Dovbyk, El Shaarawy, Baldanzi.
📺 Dove vederla
- Diretta: DAZN (app, smart TV, PC, console, dispositivi compatibili)
- Canale lineare: DAZN1 (Sky canale 214, dove attivo)
⚽ Vuoi seguire non solo le amichevoli estive ma tutta la Serie A 2025/26 in diretta?
📺 DAZN è la piattaforma di riferimento: ogni giornata, tutte le partite live e on demand, con highlights, interviste esclusive e approfondimenti dedicati al calcio italiano.
🔍 Nel nostro articolo dedicato trovi prezzi, abbonamenti e offerte attive per questa stagione 👉 Scopri di più sulla Serie A 2025/26 su DAZN
🚀 Vuoi passare subito all’azione?
Clicca qui e attiva ora il tuo abbonamento DAZN approfittando delle promozioni in corso ➜ Abbonati a DAZN