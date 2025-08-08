Everton–Roma, dove vederla in TV e streaming, data, orario, formazioni e dettagli

Everton - Roma: dove vederla

L’AS Roma chiude la sua serie di amichevoli estive con un incontro di prestigio contro l’Everton, in programma sabato 9 agosto 2025 in Inghilterra. L’impegno rappresenta un’occasione importante per mettere minuti nelle gambe, testare la condizione fisica post-preparazione e verificare la tenuta degli schemi del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini.

Data, orario e sede

La sfida si giocherà sabato 9 agosto 2025 con calcio d’inizio alle 16:00 (ora italiana) presso l’Hill Dickinson Stadium di Liverpool, il nuovo impianto che ospita le partite casalinghe dell’Everton.

Contesto e motivazioni

Dopo la sconfitta contro l’Aston Villa, la Roma è chiamata a una reazione convincente. Per Gasperini sarà un test per sperimentare assetti tattici alternativi, dare spazio ai nuovi acquisti come El Aynaoui e affinare l’intesa tra i reparti.

L’Everton, reduce dal trasferimento nella nuova casa, punta a offrire una prestazione solida davanti ai propri tifosi e a consolidare il lavoro svolto durante la preparazione.

Probabili formazioni

Everton (4-2-3-1): Pickford; Tarkowski, Keane, O’Brien, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam; Garner, Alcaraz, Ndiaye; Beto. Allenatore: David Moyes.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Angeliño; Dovbyk, El Shaarawy, Baldanzi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vederla in TV e streaming

In Italia, la partita sarà trasmessa in diretta in streaming su DAZN, accessibile da smart TV, smartphone, PC, tablet, console e dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky con l’opzione attiva potranno seguire il match anche tramite il canale lineare DAZN1 (canale 214).

Non mancheranno repliche e approfondimenti nei canali ufficiali dei club.

📌 Box riepilogativo

📅 Data: Sabato 9 agosto 2025

🕓 Orario: 16:00 (ora italiana)

🏟 Stadio: Hill Dickinson Stadium, Liverpool

⚽ Competizione: Amichevole pre-campionato

📺 Dove vederla

Diretta: DAZN (app, smart TV, PC, console, dispositivi compatibili)

DAZN (app, smart TV, PC, console, dispositivi compatibili) Canale lineare: DAZN1 (Sky canale 214, dove attivo)

