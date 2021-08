Europei Volley femminile: il programma degli ottavi di finale

Europei di volley femminile, il programma degli ottavi di finale: l’Italia incrocerà il Belgio.

L’Italvolley femminile manda in archivio la fase a gironi di questi Europei 2021 con una netta vittoria per 3-0 sulla Svizzera. Gara giocata a ritmi più blandi rispetto alla splendida vittoria contro la Croazia, ma che comunque consente alle azzurre di chiudere la Pool C a punteggio pieno, nonché a Mazzanti di variare un po’ le carte del suo sestetto, concedendo spazio a chi ne ha avuto meno.

Ora sarà tempo di ottavi di finale, che inizieranno già dopopdomani, con i primi incontri in Bulgaria. Ad affrontarsi saranno la prima classificata della Pool B contro la quarta della Pool D, e viceversa. L’Italia, che ha vinto il girone C ed è passata insieme a Croazia, Bielorussia e Ungheria, si troverà di fronte il Belgio, gara prevista per il prossimo 30 agosto in terra serba.

La Nazionale di Britt Herbots, Celine Van Gestel e Lise Van Hecke, tra le altre, è uscita sconfitta a sorpresa dalla Francia di Gicquel, Bauer e Cazaute. Una partita e un risultato che testimoniano l’alto livello tecnico ed agonistico di questo Europeo, dove nessuna gara può essere data per scontata.

Le ragazze di Mazzanti partono favorite, ma si troveranno contro una squadra in grado di costringere la Russia al tie-break e batterla. Chi ha un po’ deluso, tra le sedici qualificate, è sicuramente la Svezia, che dovrà vedersela contro la Bulgaria vincitrice nella Pool B davanti a una Polonia priva di Wolosz.

Interessante il confronto tra Paesi Bassi e Germania, mentre la Serbia, campionessa del mondo e d’Europa in carica, se la vede con l’Ungheria e la Turchia, vicecampionessa europea in carica, dovrà incrociare la Repubblica Ceca.

Europei volley femminile: gli accoppiamenti degli ottavi di finale

Italia-Belgio

Croazia-Francia

Russia-Bielorussia

Serbia-Ungheria

Bulgaria-Svezia

Polonia-Ucraina

Germania-Paesi Bassi

Turchia-Repubblica Ceca

