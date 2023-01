Europei pattinaggio di figura Espoo 2023: DANZA SULL’ORO!! Guignard/Fabbri nella leggenda, campioni d’Europa nella danza

La coppia azzurra sale sul trono del Vecchio Continente dinnanzi alla coppia inglese Fear/Gibson e a quella dei padroni di casa Turkkila/Versluis. Italia campione d’Europa nel medagliere e trionfatrice per la terza volta nella danza .

Un’Italia pigliatutto, che è entrata nella leggenda del pattinaggio artistico. è stata una serata da incorniciare per la danza sul ghiaccio italiana del pattinaggio artistico, che ha appena visto salire sul trono del Vecchio Continente Charlène Guignard e Marco Fabbri. I due portacolori (33 anni lei, originaria di Brest in Francia, 34 anni lui, originario di Milano), hanno vinto una meravigliosa medaglia d’oro nella sezione dedicata alla danza degli Europei di pattinaggio artistico in corso ad Espoo, in Finlandia.

Con il punteggio complessivo di 210,44 (frutto degli 85,63 punti ottenuti nel corto e di 124,71 punti ottenuti nel programma lungo), hanno staccato di quasi tre punti la coppia britannica composta da Liliah Fear e Lewis Gibson (che si sono fermati a 207,89 punti) e di oltre dodici la coppia finnica padrona di casa composta da Juulia Turkkila e Matthias Versluis (fermi a 198,21 punti).

Con questo oro straordinario, la coppia azzurra ha fatto la doppietta col titolo italiano che aveva conquistato poco prima di Natale sul ghiaccio di Brunico e ,soprattutto, ha permesso all’Italia di laurearsi per la prima volta campione d’Europa nel medagliere continentale. Inoltre, ha riportato una medaglia d’oro continentale in Italia per la terza volta nella sua storia nove anni dopo l’oro conquistato dalla straordinaria coppia formata da Anna Cappellini e Luca Lanotte (oggi allenatore della seconda coppia azzurra composta da Victoria Manni e Carlo Roethlisberger, giunta undicesima), quando salirono sul Trono del Pianeta agli Europei di Budapest del 2014.

Una giornata memorabile, che resterà scolpita nella memoria sportiva degli sport invernali azzurri, grazie a questa coppia elegante ma allo stesso tempo così forte ed energica, da aver preso un oro leggendario. E se è vero che il 2023 è cominciato con queste premesse, i prossimi mesi sembrano essere il preludio di altre e gloriose imprese tricolori.