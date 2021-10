Europei ciclismo su pista 2021: Milan nella leggenda, è il primo oro per l’Italia

Il campione olimpico nel quartetto dell’inseguimento a squadre si prende il primo oro individuale élite della carriera. Dominato in finale il russo Golov

Ha solo 21 anni, ma Jonathan Milan può già iscriversi nel Pantheon della leggenda di questo sport. Dopo il titolo olimpico, ottenuto con il quartetto maschile nella prova a Cinque Cerchi dell’inseguimento a squadre (assieme a Filippo Ganna, Simone Consonni e Francesco Lamon), il “ragazzo d’oro di Buja” si è preso d’autorità la medaglia d’oro nell’inseguimento individuale maschile con il crono di 4’05″169, oltre cinque secondi meglio del russo Gonov, che è stato addirittura doppiato dal ciclista friulano.

Un primo oro europeo tra i grandi, che sa di consacrazione e di consapevolezza che Milan sa stare tra i grandi, grazie a miglioramenti costanti che, nel corso degli anni, lo hanno portato ai due titoli internazionali tra i più prestigiosi di questo 2021.

Certifica, inoltre, che anche in assenza di Ganna e Balsamo le nostre squadre sono di livello assolutamente elevato, sia al maschile che al femminile (nonostante al maschile, almeno nel quartetto, si è sentita e non poco l’assenza del corridore verbanese).

Ora, non resta che attendere e magari vedere se Johnny -come viene affettuosamente chiamato-, non possa regalarci un’altra magia ai mondiali che si terranno a Roubaix il prossimo 20 ottobre.

E, magari, in una finale tutta italiana con Ganna…

La gara

Gara sempre in controllo per corridore di Buja che, nonostante una partenza non ottimale, guadagna già sette decimi dopo il primo chilometro, lasciando intendere che, quest’oggi, non ce n’era proprio per nessuno.

Alla fine dell’ultimo chilometro, arriva addirittura a tre secondi il suo vantaggio su Gonov, che diventeranno cinque (con annesso doppiaggio), a fine gara.

Un autentico trionfo, che ci lascia dire una cosa…

Quant’è bello essere nelle leggenda, Johnny.

