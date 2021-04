Europei 2021: UEFA allarga lista convocati da 23 a 26 calciatori

Il principale organo calcistico europeo avrebbe deciso di allargare le rose in vista del prossimo europeo che si terrà in tutto il continente durante il secondo anno di pandemia

Nei prossimi giorni la UEFA renderà ufficiale una delle più importanti decisioni dell’anno corrente: saranno aumentati i posti disponibili per i calciatori nelle liste dei convocati dei CT per Euro 2021. La notizia era già nell’aria da settimane e ormai Ceferin e colleghi si sarebbero convinti definitivamente.

In realtà la richiesta dell’aumento dei calciatori nelle liste era stato fatto più volte dai vari allenatori delle nazionali. In una stagione cosi lunga, con cosi tante partite tutte ravvicinate, sembrava fuori da ogni logica non permettere la chiamata di più giocatori. Il nostro stesso CT, Roberto Mancini, si era detto più che favorevole a questa possibilità ed era stato seguito a ruota da Roberto Martinez, tecnico del Belgio.

Dunque ora gli allenatori potranno convocare tre giocatori in più e già sono usciti i primi possibili nomi per la nostra Italia: Matteo Politano nonostante il grande campionato, ha saltato le ultime due convocazioni ma con dei posti in più sembra il favorito per occuparne uno; Matteo Darmian sta segnando goal decisivi per lo scudetto interista, è un giocatore molto duttile e ha già partecipato agli ultimi Europei con ottimi risultati.

In crescendo sono anche le prestazioni di Bryan Cristante e dell’outsider Giacomo Raspadori, senza dimenticare il grande girone di andata di Davide Calabria che però è in difficoltà come il resto del Milan. Mancini sceglierà non solo in base alla qualità dei giocatori ma anche in base alle esigenze della rosa.

