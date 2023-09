Europa League, Sheriff-Roma, Mourinho: “Ecco chi gioca, la finale dello scorso anno non l’abbiamo persa”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa della sfida contro lo Sheriff in Europa League.

La Roma riparte in Europa League dopo la sfortunata finale persa ai rigori contro il Siviglia. Un nuovo viaggio sta per iniziare per la squadra di Josè Mourinho che ha già dimostrato, lo scorso anno, di poter avere le carte in regola per essere assoluta protagonista della competizione.

La caccia verso la Coppa, solo sfiorata pochi mesi fa, inizia dalla fase a gironi e dal primo match contro lo Sheriff Tiraspol, avversario che Mourinho giudica come pieno di insidie.

In conferenza stampa, lo Special One apre i discorsi parlando di chi potrebbe giocare nella sfida europea: “Non dirò chi gioca domani, ci sarà sicuramente Karsdorp perché Kristensen non può giocare e perché senza Smalling sarà Celik il nostro quarto difensore. Giocheranno anche Mancini, Llorente e N’Dicka. In porta ci sarà Svilar. Mi piacerebbe avere due attaccanti, una prima punta e uno con più creatività…”.

C’è spazio anche per qualche pensiero sulla finale di Budapest, persa contro il Siviglia ai rigori: “Sarà una Europa League diversa rispetto allo scorso anno, ma continuo a dire che la finale dell’anno scorso non l’abbiamo persa. Adesso ripartiamo da zero e l’obiettivo principale sarà qualificarsi per la prossima fase. Vincere il girone sarebbe importante”.

Sugli avversari: “I nostri avversari, li rispettiamo tutti, due anni fa abbiamo perso 6-1 contro il Bodo Glimt, lo scorso anno siamo usciti sconfitti contro il Ludogorets. Non è mai facile giocare in Europa. Lo Sheriff è una squadra che sta creando la sua storia, ha giocato la Champions League 2-3 anni fa e non sarà una partita facile. Giocheremo seriamente. Domani non ci sarò per squalifica, sarà un problema comunicare con la squadra, seguirò il match dove i comunicherà lo Sheriff. Non potrò parlare, ma potrò esultare ai gol”.

Il portoghese trae anche alcuni giudizi su questa edizione di Europa League: “Lo scorso anno abbiamo avuto infortuni importanti e siamo andati in difficoltà nelle due competizioni. Quest’anno l’Europa League ha ottime squadre come Brighton, Liverpool, Leverkusen e Atalanta, non sarà facile”.