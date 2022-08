Europa League, calendario date, orari, canali TV e Streaming Gruppo C: Ludogorets, Betis Siviglia e HJK Helsinki avversari Roma

Europa League: L’urna di Istanbul ha indirizzato i giallorossi nel Gruppo C, dove incontreranno il Betis Siviglia, allenato da Pellegrini, e due squadre oramai presenti nella seconda competizione europea da molti anni: Ludogorets e Helsinki.



La squadra di Josè Mourinho, fresca di trionfo in Conference League, quest’anno verrebbe ripetersi in Europa League. La Roma, infatti, ha un allenatore che può vantare di esser stato l’unico ad aver alzato al cielo tutte e 3 le competizioni Uefa. L’ambizione della Roma è stata dichiarata anche in conferenza stampa dal DS della società Thiago Pinto: “Quando arrivi a questo livello in Europa è sempre difficile. Ci sono tutti gli anni delle sorprese. É chiaro che il Betis è una squadra che tutti noi conosciamo bene e che abbiamo già affrontato nel precampionato, è stata una partita molto calda, ma noi vogliamo andare avanti”.

I giallorossi si giocheranno, quindi, la testa del girone con il club spagnolo con le altre due squadre pronte a regalare sorprese. Se dovesse vincere il girone, la Roma eviterebbe di conseguenza tutte le terze qualificate dei gironi di Champions che arriverebbero in Europa League.







Europa League, Gruppo C, date e orari delle partite





1° giornata (giovedì 8 settembre – 18.45): Ludogorets – Roma

1° giornata (giovedì 8 settembre – 18.45): HJK Helsinki – Betis

2° giornata (giovedì 15 settembre – 21.00) HJK Helsinki – Roma

2° giornata (giovedì 15 settembre – 21.00) Betis – Ludogorets

3° giornata (giovedì 6 ottobre – 18.45): HJK Helsinki – Ludogorets

3° giornata (giovedì 6 ottobre – 21.00): Roma – Betis

4° giornata (giovedì 13 ottobre – 18.45): Betis – Roma

4° giornata (giovedì 13 ottobre – 21.00): Ludogorets – HJK Helsinki

5° giornata (giovedì 27 ottobre – 18.45): Ludogorets – Betis

5° giornata (giovedì 27 ottobre – 21.00): Hjk Helsinki – Roma

6° giornata (giovedì 3 novembre – 21.00): Roma – Ludogorets

6° giornata (giovedì 3 novembre – 21.00): Betis – HJK Helsinki





Dove seguire le partite in Diretta TV e Streaming





Le partite di Europa League di Lazio e Roma potranno essere seguite su Now Tv, attivando l’abbonamento Pass Sport al costo di 9,99 oppure su Dazn, attivando uno dei due abbonamenti messi a disposizione dalla piattaforma ai rispettivi costi di 29,99 o 39,99 per seguire le italiane in Europa League, ma anche tutti gli altri match.