Europa League 2023-24: quanto guadagnano le squadre qualificate ai gironi

A influire saranno parecchie componenti: tra esse la posizione acquisita nel proprio campionato la stagione precedente e la federazione di appartenenza. Un fatto è certo: le squadre che accederanno all’Europa League avranno guadagni sostanziosi.

La prima novità è la riduzione delle squadre ammesse ai gironi dalle attuali 48 a 32. La Uefa ha deciso di alleggerire il montepremi nel triennio compreso tra 2021 e 2024 portandolo da 510 a 465 milioni di Euro.

“Ciononostante- specifica il sito Gianluca Di Marzio – i ricavi complessivi per la partecipazione all’Europa League non diminuiscono così nettamente, questo perché, parallelamente alla riduzione del montepremi complessivo, la Uefa ha deciso di aumentare la quota per l’accesso alla fase a gironi da poco meno di tre milioni (2,9) a 3,6.

Insomma, le società hanno di che gongolare perché ci guadagneranno. Alle quote derivanti dall’accesso ai gironi si aggiungono poi due altre variabili: market pool (1 e 2) e ranking storico, cioè il posto occupato da una squadra nella classifica Uefa negli ultimi dieci anni. Per quanto concerne il market pool 1, la sua variazione è legata al piazzamento della società nell’ultimo campionato di appartenenza. Il market pool 2 è invece legato al percorso da essa compiuto in Europa League.

Tutto si lega poi al numero di squadre di ciascuna Federazione che prenderanno parte alla competizione. Una nazione che dovesse avere un’unica squadra avrà il 100 per cento della quota. Se invece sono due compagini a rappresentare un paese, una intascherà il 60 per cento e l’altra il 40.

Sul ranking decennale, i premi andranno da 132 mila Euro a 4,2 milioni di Euro. E a influire saranno anche i risultati, pareggio o vittoria, i passaggi di turno e l’eventuale affermazione nella finale del torneo.

Tutto comprendendo, i ricavi per la qualificazione all’Europa League ammontano a circa dieci milioni di Euro con un bonus girone di un milione e con la media di ranking storico e market pool. Questo senza voler considerare i premi successivi destinati ad aggiungersi a seconda del cammino di una squadra nella competizione.