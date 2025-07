Estupiñán vuole lasciare il Brighton: il Milan presenta la prima offerta

Il Milan è entrato nel vivo della trattativa per Pervis Estupiñán, terzino sinistro del Brighton, che avrebbe già comunicato al club inglese la sua intenzione di lasciare la Premier League in questa sessione estiva di calciomercato. I Rossoneri hanno presentato una prima offerta ufficiale, aprendo un dialogo concreto con la dirigenza dei Seagulls per arrivare all’esterno ecuadoregno.

A confermarlo è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha aggiunto che l’esterno mancino classe 1997 ha espresso il desiderio di trasferirsi all’estero, rendendo il Milan una destinazione particolarmente gradita. Il club rossonero lo considera il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Theo Hernandez, qualora il francese dovesse partire davanti a un’offerta irrinunciabile.

Trattativa avviata: prima offerta da 12-14 milioni, Brighton ne chiede meno di 30

I contatti tra Milan e Brighton sono stati formalizzati giovedì. La prima offerta rossonera, secondo Calciomercato.com, sarebbe di circa 14 milioni di euro più bonus, mentre secondo Moretto si attesterebbe tra 12 e 13 milioni. Una cifra ancora distante dalla valutazione del club inglese, che comunque – secondo quanto riportato – non supererebbe i 30 milioni di euro.

Il Milan punta a colmare la distanza nei prossimi giorni, magari inserendo bonus facilmente raggiungibili o una percentuale su una futura rivendita. La trattativa è stata approvata direttamente da Massimiliano Allegri, che vede in Estupiñán un esterno completo, capace di spingere sulla fascia ma anche di garantire equilibrio in fase difensiva.

Chi è Pervis Estupiñán: esperienza internazionale e rendimento in Premier League

Estupiñán, 27 anni, è un terzino sinistro di spinta con buona tecnica e capacità di corsa, caratteristiche ideali per il sistema di gioco di Allegri. Arrivato al Brighton nel 2022 dal Villarreal per circa 17,8 milioni di euro, il nazionale ecuadoriano ha collezionato 84 presenze in Premier League, condite da 4 gol e 11 assist, dimostrando grande affidabilità e continuità.

Prima dell’esperienza in Inghilterra, si era messo in mostra con il Villarreal in Liga e con la maglia della nazionale ecuadoregna, con cui vanta già numerose presenze in Copa America e Qualificazioni Mondiali. La sua esperienza europea e il profilo internazionale lo rendono una scelta strategica per un Milan che vuole tornare competitivo su tutti i fronti, in Italia e in Europa.

Il Milan guarda avanti: Estupiñán possibile sostituto di Theo Hernandez

L’interesse per Estupiñán si inserisce in un quadro più ampio, in cui la dirigenza rossonera sta valutando il futuro di Theo Hernandez, corteggiato da diversi top club europei. In caso di cessione, parte dell’incasso verrebbe reinvestito proprio per blindare la fascia sinistra con l’arrivo di Estupiñán, che ha già espresso gradimento per il progetto Milan e attende con fiducia l’evolversi della situazione.