Estate 2020: Autonoleggio per scoprire l’Italia

Questo è un anno diverso da tutti gli altri, dove a seguito dell’Emergenza Covid, le vacanze e le mete da visitare sono in aumento in questi ultimi giorni. Secondo l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e servizi Automobilistici (Aniasa), quest’anno solo il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze e il restante 70% viaggerà sul proprio mezzo o sceglierà il rent a car rispetto al mezzo pubblico.

Ma quello che è importante, quando si progetta un viaggio in questo 2020, è la sicurezza di spostarsi in libertà magari rinunciando ai mezzi pubblici preferendo un'automobile. Ma se non siete in possesso di un mezzo che vi consenta di muovervi da una parte all'altra dell'Italia, quello che può farvi comodo è usufruire del servizio di noleggio che vi permetterà di muovervi come volete e in totale protezione.

Come organizzare la vacanza in tranquillità

Perchè rinunciare alle vacanze? La paura di viaggiare su mezzi pubblici può frenare il desiderio di uscire dalla propria casa e visitare altri luoghi. Ed’ proprio il momento giusto per conoscere altre parti dell’Italia, zone turistiche, paesaggi mozzafiato e mostre disponibili in tutte le città d’arte. Con prudenza e un buon progetto di viaggio, muoversi ora è possibile anche se non siete in possesso di un auto per viaggiare. Spostarsi in auto dimezza il rischio di contagio, perché con la vostra famiglia manterrete le giuste distanze, potrete raggiungere qualsiasi luogo senza dover rinunciare a trascorrere del tempo in totale relax. E dopo il lockdown di questi mesi, in queste settimane il noleggio auto sta via via prendendo piede raggiungendo numeri mai visti prima. E se l’andamento resta così nelle prossime settimane, assisteremo al nuovo mezzo del 2020 per non rinunciare a viaggiare.

Le mete preferite del 2020

Le mete preferite del 2020 sono proprio quelle zone poco affollate ma cariche di storie e leggende, paesaggi da esplorare, zone difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e in vista delle promozioni su hotel per rilanciare il turismo, ci sono tutte quelle variabili che possono fare delle vostre vacanze il giusto modo per rilassarsi in sicurezza.

Regole per il noleggio di un veicolo in sicurezza

E in questo periodo di partenze, è opportuno ricordare alcune regole basilari per noleggiare l’automobile senza incorrere a nessun rischio.

Selezionate una società rent-a-car di fiducia da cui potrete prenotare la vostra auto

da cui potrete prenotare la vostra auto Selezionate l’auto direttamente online e scegliete quella che più renderà piacevole il vostro viaggio in base al nucleo familiare. Scopri di più qui.

Leggete con attenzione tutto selezionando i servizi opzionali di cui avete bisogno (seggiolino per bambini, navigatore, possibilità di consegna in altra città, Dash Cam per l’auto, tipologia di assicurazione etc..)

Verificare se siete in possesso di sistema di pagamento accettati dalla società rent-a-car che selezionate

Conservate la mail di prenotazione in caso di problemi

Sanificate l’auto prima del ritiro e fate lo stesso alla consegna

Una volta che vi recherete nel punto dove noleggiare l’auto, controllatela per bene in modo da verificare se ci siano ammaccature di qualsiasi genere facendole notare la personale di servizio. E ricordate di viaggiare in sicurezza con i vostri piccoli grazie ai sedili anti-abbandono. Se volete acquistarne uno, potreste scegliere uno tra i migliori disponibili in questo articolo: Migliori seggiolini per auto e dispositivi anti abbandono

Riconsegna dell’Auto

Prima di noleggiare l’auto, leggere gli estremi, direttamente online, sul funzionamento della consegna. E’ opportuno controllare gli orari di apertura degli uffici in modo da rilasciare l’auto al personale addetto. Controllate che non ci siano nuovi danni e ricordatevi di lasciare l’auto con la stessa quantità di carburante del ritiro iniziale. Inoltre provvedete a santificarla come potete, ci penserà il personale a risistemarla per il successivo noleggiatore.

Come sanificare l’auto

Quando utilizzate l’auto è opportuno, vista l’Emergenza Sanitaria, sanificare l’abitacolo dell’auto per viaggiare senza pensieri. Una volta che avete igienizzato le vostre mani con alcol o disinfettante, utilizzate delle salviette imbevute con gel a base alcolica e passatela sulle varie parti interne del mezzo. E precisamente:

Volante

Chiave che utilizzate per avviare il mezzo

Levette sul volante

L’autoradio

Cruscotto

Specchio retrovisore

Sedili

Freno a mano

Cambio marce

