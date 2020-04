eSports, Milan: Romagnoli player dell’Italia ai FIFA eNations StayAndPlay Cup

Alessio Romagnoli sarà protagonista nel torneo virtuale promosso dala FIFA. Difenderà i colori azzurri della sua eNazionale, attraverso il gioco Fifa 20 nella “FIFA eNations StyanfPlay Cup”. Dal campo alla playstation, una dura prova per il difensore selezionato dalla FIGC.

Con il calcio giocato fermo da diverse settimane per via dell’emergenza Coronavirus, sta prendendo sempre più piede il mondo virtuale eSports. In particolare, la FIFA ha organizzato un torneo amichevole che vedrà impegnate le Nazionali sul gioco FIFA 20, chiamato “FIFA eNations StayandPlay Cup“.

A rappresentare l’Italia in questa sfida sarà Alessio Romagnoli. Il difensore del Milan è un grande appassionato dei videogiochi e la FIGC lo ha selezionato come giocatore azzurro nel torneo. La competizione eSports inizierà martedì 21 aprile e l’Italia sarà impegnata alle ore 17 contro contro la Spagna e subito dopo contro Malta. Il giorno seguente, mercoledì 22 aprile, ci sarà la sfida contro il Portogallo.

Venerdì 24 aprile sono in programma le fasi ad eliminazione diretta, a cui hanno accesso le prime classificate di ogni girone. La finale, invece, è in programma sabato 25 aprile.

Il difensore rossonero e della Nazionale azzurra avrà un compagno di reparto al suo fianco e sarà Raffaele ‘Er_caccia98’ Cacciapuoti. Quest’ultimo è risultato vincitore del torneo in cui si sono sfidati i 32 finalisti che si sono qualificati alla TIMVISION FIFA 20.

Una bella prova quindi si prospetta per Alessio Romagnoli, in questo originalissimo torneo organizzato dalla FIFA per ribadire l’impegno del calcio mondiale a superare questo difficile momento legato alla pandemia sanitaria.

