Esonero prima della pausa: disastro in Serie A | Telefonata e offerta a Edy Reja

Dopo quella di Paolo Zanetti, prima e unica panchina saltata fin qui, un altro allenatore del campionato italiano rischia grosso.

La settima giornata di Serie A è appena andata in archivio e nel prossimo week end andrà in scena l’ottava, cioè l’ultima prima della seconda sosta prevista per gli impegni delle rispettive Nazionali in giro per il Mondo. Da lunedì prossimo, quindi, sarà anche tempo di primi bilanci e considerazioni tecniche.

In Serie A, almeno fino a questo momento, c’è stato soltanto un esonero e quindi un avvicendamento in panchina. A pagare caro un avvio disastroso della sua squadra è stato Paolo Zanetti che, dopo quattro sconfitte su quattro partite e zero gol realizzati dal suo Empoli, è stato esonerato dalla proprietà.

In Toscana è arrivato, anzi per meglio dire è tornato per la terza volta in pochi anni, Aurelio Andreazzoli che fin qui ha ottenuto tre punti in tre partite, riuscendo così, grazie alla vittoria casalinga contro la Salernitana, a sbloccare una situazione che si stava complicando sempre più.

Oltre ai sempre discussi e sul banco degli imputati José Mourinho e Massimiliano Allegri (uno più dalla stampa, l’altro particolarmente dai suoi tifosi) a rischiare l’esonero, in questo momento, sono soprattutto i tecnici di Udinese e Salernitana: Sottil e Paulo Sousa che allenano due tra le tre squadre a non aver ancora vinto una partita. Le due società potrebbero quindi decidere di cambiare se non ci sarà una svolta nell’ultima partita prima della sosta.

Altra panchina a rischio, ecco quale

Un altro grosso nome che non sta passando un momento bellissimo è Maurizio Sarri. La Lazio ha cominciato malissimo questo inizio di stagione. Appena sette punti in Serie A e già tre sconfitte in soltanto sette partite. Le frecciatine nelle dichiarazioni tra il tecnico toscano e il Presidente Lotito non fanno presagire nulla di buono.

La situazione per ora non dovrebbe degenerare, ma è chiaro che i prossimi due impegni, Champions e Campionato, potrebbero essere decisivi. Se la Lazio non dovesse ottenere risultati confortanti, infatti, Lotito potrebbe anche decidere di cambiare, nonostante il secondo posto della scorsa stagione.

Reja, ecco la clamorosa ipotesi

Al momento non si fanno nomi per un eventuale sostituto, ma un’ipotesi potrebbe portare a Edy Reja, ex mai dimenticato dai tifosi biancazzurri. L’ex tecnico anche di Atalanta e Napoli, tra le altre, ha allenato la Lazio dal 2010 al 2012 e, poi, ancora nel 2014 quando subentrò a Petkovic.

In entrambi i casi, anche nel 2010 quando subentrò a Davide Ballardini, riuscì a rimediare ad una partenza schock della squadra capitolina che addirittura rischiava di rimanere invischiata nella lotta per non retrocedere. Dopo le esperienze con la Nazionale albanese e il Gorica, quindi, Reja potrebbe rimettersi in carreggiata e prendere il posto di Maurizio Sarri.