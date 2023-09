Esonero Mourinho, l’incubo diventa realtà | Lo stanno mandando via

Durante la sosta della Nazionale esplode il j’accuse nei confronti di Mourinho. La classifica parla chiaro e lo Special One rischia.

Il recupero di Paulo Dybala e l’impiego in maniera costante di Romelu Lukaku potranno rappresentare un toccasana, un rimedio contro il male di stagione di questa Roma da un punto in tre partite, ma per il momento non riescono a sopire quel malcontento che serpeggia nella Capitale, a tinte giallorosse.

Ci mancava pure l’infortunio di capitan Pellegrini in Nazionale: un problema all’adduttore (lo stesso di Chiesa) non ha permesso al centrocampista giallorosso di scendere in campo con l’Italia targata Luciano Spalletti. Pellegrini è tornato in Italia prima ancora della sfida di Skopje contro la Macedonia del Nord e le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico capitolino. Sicuramente è in dubbio per la sfida contro l’Empoli.

Una sfida già cruciale per la Roma e per Mou. La squadra giallorossa non ha ancora mai vinto: è riuscita a illudere per mezz’ora un Olimpico tanto per cambiare sold out, prima di soffire da matti contro la Salernitana, strappando almeno un pari col ritrovato Belotti.

Ha perso malamente a Verona contro l’Hellas, grazie anche ai baci della Dea Bendata e sbattendo sui legni, ma i meriti del successo scaligero finiscono laddove emergono la squadra di Mou, che un gioco ancora non ce l’ha. Si è visto con il Milan. Una Roma in balia dei rossoneri fino allo sciagurato rosso di Tomori: la rete di Spinazzola (complice una deviazione), assalti arruffati che non hanno portato a nulla.

Una colpa divisa: i limiti della società e poco Mou

La tifoseria giallorossa si è prima scagliata contro la società, quando dopo due mesi di ricerca affannosa di quel benedetto centravanti che supplisse all’infortunato Abraham, è arrivato Azmoun, peraltro infortunato. Le società ha mostrato i suoi limiti, compreso che seetlement agreement che non ha certo giovato.

Ma Mourinho ci sta mettendo del suo, non riuscendo, lui lo Special One, a trovare il bandolo della matassa, quel gioco che già latitava prima, ma che ora non si è mai visto. A inizio stagione i bookmaker quotavano l’esonero di Mou ben oltre il 10%. E ora?

Le quote sull’esonero

La quota dell’esonero (o dimissioni) si è praticamente dimezzata: bancata 8.00 su Gazzabet, Better e Goldbet, 7.50 su Sisal. Ma i numeri dei betting analyst stanno scendendo ulteriormente.

Un cambio di rotta certamente significativo per chi ha riportato un trofeo internazionale a Roma, la Conference League, sfiorando il bis pochi mesi fa con l’Europa League. Anche tra i tifosi, prima tutti con lui, serpeggia tanto, troppo, malumore. Le prossime partite della Roma saranno decisive. Quella di Empoli in primis.