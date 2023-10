Esonero inevitabile in Serie A: se perde ancora è licenziato | Tifosi in lacrime

Dopo quella di Paolo Zanetti, primo e unico esonero fin qui in Serie A, ci sono altri allenatori che sembrano in bilico.

La settima giornata di Serie A è appena andata in archivio e ha portato dietro di sé diversi spunti di riflessione che continuano ad animare questo inizio di stagione nel nostro campionato. Le milanesi restano appaiate in testa e sembrano le squadre più attrezzate per la lotta scudetto, ma attenzione al Napoli che è in ripresa, si è portato al terzo posto a soli tre punti da Milan e Inter e potrebbe dire la sua anche quest’anno.

Terze, insieme al Napoli, ci sono Juventus e Fiorentina, mentre ad un solo punto di distacco troviamo l’Atalanta. La Juventus ancora non ha svelato la sua vera identità. Restano i problemi di un gioco molto sparagnino e che continua a speculare sugli avversari, ma la mancanza delle coppe europee potrebbe rivelarsi alla lunga un vantaggio.

Sarà una Juve che lotterà per il primo posto o soltanto la favorita per il quarto e per il ritorno in Champions? Lo scopriremo, ma intanto per la lotta ad un posto tra le prime quattro sembrano esserci anche Fiorentina e Atalanta. Lotta Champions che potrebbe interessare anche Roma e Lazio, per ora molto lontane in classifica e con diverse difficoltà.

In basso invece troviamo l’Udinese a quattro punti, Salernitana ed Empoli a tre e ultimo il Cagliari a due. Udinese, Salernitana e Cagliari sono le uniche squadre a non aver ancora vinto in questo campionato, mentre l’Empoli, protagonista fin qui di una vittoria (ed un solo gol segnato) e sei sconfitte, è l’unica ad aver già cambiato l’allenatore.

Serie A, ecco gli allenatori in bilico

Paolo Zanetti, quindi, fin qui è stato l’unico tecnico sollevato dall’incarico. Al suo posto è arrivato, anzi è tornato per la terza volta in pochi anni, Aurelio Andreazzoli. Vedremo se sarà in grado di salvare il suo Empoli che probabilmente se la vedrà, per la lotta salvezza, proprio con Udinese, Salernitana e Cagliari.

Certo, il campionato è ancora lunghissimo e altre squadre potrebbero essere risucchiate nella lotta per la sopravvivenza, ma al momento sembrano essere queste quattro quelle da cui usciranno i nomi delle tre retrocesse in Serie B.

Serie A, altro esonero in vista?

Nel prossimo week end sarà in programma l’ottava giornata e poi è in programma la seconda sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali. Quale momento migliore, quindi, per operare un cambio di panchina? Ecco che per Paulo Sousa e Sottil, due degli allenatori in bilico, potrebbero rivelarsi decisivi gli impegni rispettivamente contro Monza ed Empoli.

Non sembra esserlo ancora invece Claudio Ranieri. Il Cagliari è ultimo in classifica a soli due punti. Ha perso contro Fiorentina, Milan, Atalanta, Bologna e Inter e ha pareggiato contro Udinese e Torino. Un calendario complicato che alla prossima vede l’impegno dell’Olimpico contro la Roma. Giulini potrebbe decidere di dare ancora tempo all’ex allenatore del Leicester, ma la situazione potrebbe anche precipitare e veder saltare l’eroe dell’ultima promozione in Serie A del club rossoblù.