Esonero Garcia | “Sarebbe il sogno della sua vita”: il sostituto chiama direttamente De Laurentiis

La sconfitta in casa contro l’Empoli è stata l’ultima del Napoli con Rudi Garcia in panchina. Un amore mai sbocciato.

Prima i suoi sostituti, poi lui. Basterebbe questa fotografia a descrivere la breve esperienza di Rudi Garcia al Napoli. Fu così ai tempi della prima crisi, proprio a ridosso della pausa per gli impegni della Nazionale. Aurelio De Laurentiis aveva incontrato Antonio Conte, ma alla fine rimase l’allenatore francese solo perché l’ex manager del Tottenham gli ha detto no.

Non interessa a nessuno quando arriverà il comunicato ufficiale dell’esonero di Rudi Garcia, la fine del rapporto lavorativa è avvenuto al fischio finale di Napoli-Empoli 0-1, che ha fatto sprofondare i campioni d’Italia a -10 dalla capolista Napoli. O forse anche prima.

Non è mai scoccata la scintilla tra Rudi Garcia e il gruppo-squadra del Napoli. Sono mesi che i giocatori esternano il loro sentiment verso il sostituto di Luciano Spalletti in maniera lampante: il primo fu Kvara, seguito a stretto giro di posta da Osimhen (che quando venne sostituto si fece notare perfino come avrebbe dovuto giocare davvero il Napoli), quindi Politano.

Il suo destino si sapeva: troppo pesante quella panchina, dove si era seduto Luciano Spalletti, uno capace di portare il Napoli di nuovo sul tetto d’Italia, vincendo un campionato praticamente a gennaio dopo il trionfante 5-1 ai danni della Juventus. Ma Rudi Garcia ci ha messo del suo nel velocizzare tutto, sconfessando il 4-3-3 dal quale sarebbe dovuto ripartire il Napoli, con scelte volendo anche cervellotiche, azzardate pensando ai risultati ottenuti.

Un altro futuro per il Napoli

Il primo allenatore ad essere contattato è stato Igor Tudor, protagonista una stagione fa della straordinaria annata di un Marsiglia che per poco non sgambettava, in Ligue 1, il Paris Saint Germain del trio Messi-Neymar-Mbappé.

La Gazzetta dello Sport rivela di un incontro a Roma, negli uffici della Filmauro, con l’allenatore croato, che in Italia ha vissuto sia l’esperienza da giocatore (con Juventus e Siena) sia quella da allenatore (Udinese, allenatore in seconda nella Juventus di Pirlo ed Hellas Verona).

Le alternative a Tudor

Igor Tudor il nome caldo, dunque, il candidato numero uno alla panchina tricolore. Ma non è l’unico, visto che con una sosta di mezzo, Dela ha deciso di prendersi del tempo per decidere, anche perché l’allenatore croato vuole delle garanzie economiche, e un contratto almeno fino al 2025.

Ci può essere, con Dela il presidente che sceglie da sempre gli allenatori non si sa mai, una remota favola d’altri tempi, con quel Fabio Cannavaro che tornerebbe molto volentieri nella sua Napoli, da guida tecnica. “Sarebbe il sogno della sua vita”. Parola di Ciccio Troise, assistente dell’ex Pallone d’Oro. “È di Napoli, ha una forte positività, stiamo parlando di un campione del mondo e un Fifa World Player. È una persona che ha nelle sue corde questo tipo di situazioni”. Hai visto mai non dovesse essere trovato l’accordo con Tudor…