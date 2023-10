Esonero Garcia, questa volta il nome è giusto: ADL è stato scoperto

Acque agitate sulle rive del Golfo: l’infortunio di Osimhen e la posizione di Rudi Garcia, a rischio esonero, non fanno dormire sonni tranquilli.

Il virus FIFA colpisce di nuovo Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli si è nuovamente infortunato con la sua Nazionale nell’amichevole contro l’Arabia Saudita di Roberto Mancini.

Il 2-2 ottenuto peraltro in extremis dall’ex cittì dell’Italia, primo risultato positivo della sua nuova esperienza in terra saudita, passa in secondo piano.

Sono le condizioni di Osimhen a farla da padrone, anche perché ancora non si conoscono né l’entità dell’infortunio al ginocchio, né di conseguenza i tempi di recupero: da semplici crampi a preoccupanti problemi al tendine: l’esito degli esami farà luce sui problemi del golador mascherato dei partenopei, in un moment tutt’altro che magic.

La nazionale non porta proprio fortuna al principale artefice dello scudetto del Napoli. L’attaccante di Lagos tornò in Italia con un fastidioso infortunio alla spalla che lo tenne fuori per diverso tempo, mentre lo scorso aprile un altro infortunio gli costò i quarti di Champions contro il Milan, dove saltò la sfida di andata, a conti fatti decisiva per il passaggio del turno dei rossoneri. Ma non c’è solo Osi a destar preoccupazioni.

La posizione di Rudi Garcia e i mal di pancia di Dela

Aurelio De Laurentiis ha sfruttato la sosta per gli impegni delle nazionali, per incontrare ben due volte l’erede di Spalletti, con tanto di irruzione a Castelvolturno. Nella prima l’arrabbiatissimo presidente del Napoli ha detto chiaro e tondo a Rudi Garcia due cose, dirette o indirette fa niente.

La prima è che l’allenatore francese non era né la prima né la seconda scelta per i campioni d’Italia. Se avesse detto sì Antonio Conte, Rudi Garcia non sarebbe mai sbarcato sul Golfo. La seconda? Si va avanti con lui, ma a tempo determinato. Tre partite: il futuro dell’ex allenatore dell’Al-Nassr si deciderà in una settimana: Hellas Verona, Union Berlino e Milan, da questo trittico si capirà tutto.

Un destino segnato: il Napoli giusto per il Napoli

La sensazione, forte e chiara, è che Rudi Garcia sarà perennemente sotto osservazione e al primo errore il suo destino è praticamente segnato. Molte più le probabilità che non resti. Anche stando a ciò che scrive la stampa argentina.

Secondo Canal 26, infatti, De Laurentiis sta tenendo calda la pista Marcelo Gallardo, ex River Plate, che ha già rifiutato diverse offerte arrivate dall’Europa, tra le quali quella degli spagnoli del Siviglia, perché tentato dall’esperienza italiana coi campioni d’Italia. Basta un passo falso a Rudi Garcia, e non sarà più lui l’allenatore del Napoli.