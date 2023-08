“Esonero a fine partita”: scandalo nella notte post Udinese-Juventus | Così proprio non va

Dopo il netto 3-0 dei bianconeri torinesi contro quelli friulani si sono scatenati alcuni commenti sorprendenti sui social.

Il campionato di Serie A è finalmente ricominciato e con la prima giornata ha aperto ufficialmente i battenti anche la stagione 2023/2024. Dopo tanto parlare, un’estate bollente piena di colpi di scena sul fronte calciomercato e le prime impressioni nelle amichevoli estive, ora parlerà soltanto il campo.

Il mercato, a dir la verità, chiuderà i battenti soltanto il 31 agosto e, fino ad allora, può succedere davvero ancora di tutto. Una delle squadre impegnate e interessate ancora da trattative di calciomercato è la Juventus.

Proprio il club bianconero è quello che ha maggiormente impressionato nella prima uscita stagionale ufficiale. La Juve ha confermato quanto di buono aveva fatto intravedere durante le amichevoli precampionato e ha schiantato con un netto 3-0 a domicilio l’Udinese.

Questa Juventus, come già ammesso da tanti opinionisti e addetti ai lavori, è apparsa una squadra completamente diversa rispetto alle ultime due stagioni. Massimiliano Allegri sembra aver cambiato atteggiamento tattico e la squadra gioca con un baricentro più avanzato. Una proposta offensiva che potrebbe segnare un nuovo corso bianconero in una stagione fondamentale per il futuro.

Juve, netta vittoria a Udine ma…

Questi passi in avanti e miglioramenti sono stati abbastanza evidenti nel match di Udine. Quelle che erano le principali critiche espresse nei confronti di Allegri negli ultimi tempi, quindi, potrebbero anche essere messe in discussione. L’allenatore che non si aggiorna, che gioca troppo in maniera difensivista e che difende il gol di vantaggio, quindi, potrebbe aver cambiato volto.

Tra i tifosi della Juventus, però, c’è chi non la pensa così e per molti il tempo di ricredersi non è ancora arrivato. Bastava dare un’occhiata ai social nelle ore successive alla vittoria di Udine, infatti, per rendersi conto che l’umore e le opinioni degli juventini nei confronti del tecnico livornese non è affatto cambiato.

Udine non basta, lo vogliono fuori

Soprattutto su Twitter i tifosi della Juventus hanno continuato a manifestare la loro insofferenza nei confronti di Massimiliano Allegri. Secondo la maggior parte dei tifosi bianconeri, quindi, il livornese non è il tecnico adatto per riportare la Juve ai fasti di un tempo o, semplicemente, a tornare a vincere.

E, quindi, nonostante evidenti segnali di miglioramento, soprattutto dal punto di vista del gioco, ed il netto 0-3 di Udine, sono ancora in tantissimi a chiedere a gran voce l’esonero di Allegri e i famosissimi #allegriout spopolano ancora sul web.