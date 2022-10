Esclusiva – Zoccarato: “Disputare il Mondiale in casa è stata un’emozione unica. Nel ciclismo maschile manca una WT italiana e dei giovani…”

Il campione nazionale di gravel racconta la sua prima esperienza iridata sulle strade di casa e del titolo nazionale della disciplina.

Schivo, riservato, umile ma allo stesso tempo consapevole dei suoi mezzi. Samuele Zoccarato ci racconta la sua prima esperienza al campionato mondiale di gravel, anch’esso alla sua prima edizione, svoltosi sulle strade venete tra Vicenza e Cittadella.

Un racconto sincero e senza filtri, dove il ciclista veneto spazia su tutto il mondo del ciclismo in generale e sulle sue sensazioni personali.

Samuele Zoccarato, 24 anni, originario della provincia di Padova nonché campione nazionale di gravel dove hai disputato anche la prima edizione iridata tra le strade di casa. Che sensazione hai provato nel gareggiare tra le strade di casa, davanti al tuo pubblico?

Sicuramente è stata una bella esperienza,molto dura ma è stato bello. C’erano un sacco di persone che sorridevano e che tifavano per me, perciò è stato bello sentire tutto questo affetto. Il percorso lo avevamo visionato dieci giorni prima del Mondiale,ma già lo conoscevo di mio perché in inverno, quando sono uscito per fare i miei giri, ci sono passato diverse volte sui sentieri del Mondiale, quindi tutto sommato l’ho visto e sapevo cosa mi sarebbe aspettato. è stata una bella esperienza.

Nelle prime fasi di gara eri andato in fuga con Miguel Angel Lopez, il che ha lasciato presagire che poteste essere voi due a giocarvi la vittoria. Ma quando sono emersi Oss e Vermeersch dal gruppo,alla fine sono andati a giocarsi loro due la vittoria. Questa tua fuga iniziale era una tattica già studiata oppure questa evasione di Oss è stata un colpo a sorpresa, anche per la Nazionale italiana?

Io sono andato in fuga proprio per caso. Ho fatto una partenza veramente forte e a un certo punto c’erano corridori sparsi ovunque, e mi sono messo in testa al gruppo per fare un po’ l’andatura e al momento c’erano in fuga Lopez e Cort Nielsen, che erano andati in fuga per fare, diciamo, il punto della situazione. Dopodiché è scattato un altro corridore e mi sono messo a ruota, così mi sono trovato in testa. Abbiamo provato a fare il nostro ritmo, ma evidentemente dietro la fuga non piaceva, mentre l’attacco di Oss è nato un po’ per caso, perché è arrivato su un tratto tecnico, sul lungargine con la ghiaia. Ha preso qualche metro e ha provato a insistere, e poi si è creato quel gap che un corridore solo non è in grado di chiudere. Dietro non c’era molto accordo,quindi noi come italiani correvamo dietro a tutti perché con Oss in fuga era lui il nostro punto di riferimento. Le altre squadre non si organizzavano per l’inseguimento adatto, abbiamo semplicemente fatto da stopper ed è andata bene così.

Sì, perché Oss ha preso l’argento che considerata l’età, (35 anni,ndr) si può dire che sia arrivato al sogno della carriera. Per quanto riguarda te, nonostante non abbia vinto la prova iridata, pensi che il gravel possa continuare ad esistere nel tuo futuro?

Intanto parteciperò alla Serenissima,per onorare la maglia di campione italiano. Il gravel è una prova che si avvicina molto al ciclismo su strada, quindi potrebbe anche essere. Bisogna valutare un attimo come saranno fatte le corse,e quanto dispendio servirà per svolgerle. Perché finché è in Italia è un conto, ma se si dovesse essere in giro per il mondo, con un massaggiatore, un tecnico, un preparatore atletico e un addetto al rifornimento, potrebbe essere più impattante. A meno che non ce ne sia, appunto, qualcuno già in squadra, bisognerà aspettare qualche anno e vedere il futuro del gravel.

Tornando al campionato italiano che hai vinto, sulle strade di Argenta (FE). In quel caso sei partito senza fare troppi calcoli, al punto da essere arrivato sul traguardo con oltre due minuti di vantaggio sul secondo, con buona parte dei partecipanti che venifano dal fuoristrada (ciclocross, mountain bike, ndr). Pensi che in uno sport come il gravel, che coniuga tutti questi sport, che conti di più lo stato di forma o se si è più specializzati in un settore?

Da quello che ho visto, una cosa fondamentale è la tecnica, sia perché riesci a risparmiare un sacco di energie e sia perché se riesci a fare un’azione la fai nel migliore dei modi. Basta guardare quando è scattato Van der Poel,in trecento metri ne ha presi duecento facendo le curve senza frenare, mentre gli altri dovevano farlo. Chiaramente a livello di sforzo è diverso dal ciclocross e dall’MTB, è molto più lungo, molto più dispendioso, dato che è sulle cinque ore. Bisogna anche gestirsi e prendere sterrati o tratti tecnici da davanti, perché se li prendi da dietro poi prendi delle frustate , buchi, spendi energie e devi recuperare. Quindi è un misto tra tecnica e saper correre,perché stare davanti e prendere le curve da davanti è tipico prettamente del ciclismo su strada, mentre la tecnica è più fondo, Diciamo che è la discipilina ideale per Van Der Poel e Van Aert, che sono corridori su strada e hanno anche una tecnica importante oltre che fondo. Nulla toglie che se qualcuno fa MTB o ciclocross e vuole cimentarsi in queste prove poi non possa fare buoni risultati.

Una tecnica che, per l’appunto, corridori come Van der Poel e Van Aert si portano dietro dal ciclocross. Pensi che questo possa averli affinati al meglio?

Sicuramente,anche su strada paradossalmente la tecnica del ciclocross può ritornare utile. Loro due sono dei fuoriclasse, perché oltre alla tecnica hanno un motore impressionante e fanno fuori giri che nessuno riesce a tenere. Anche grazie alla tecnica riescono a fare quelle cose straordinarie, ed è chiaro che sapendo usare la tecnica riescano a guadagnare quei cinque secondi in più. Quindi tutto aiuta.

Tu attualmente come ti trovi nella tua squadra, la Bardiani CSF-Faizané? Pensi di avere ancora un futuro lungo in questa squadra o hai ricevuto offerte che, come si suol dire, non si possono rifiutare?

Io ho ancora due anni di contratto qui, fino alla stagione 2023-2024 sono tranquillo. La squadra è a posto, è di buon livello e abbiamo questo nuovo sponsor che entrerà nel 2023 farà da primo nome e si chiama GreenProject. Vedo un futuro roseo davanti alla squadra,siamo destinati a diventare se non una WT, almeno una professional di alto livello, poi sta allo staff cercare dei corridori di buon livello, Perché puoi essere anche un buon team, ma poi sono i corridori a dover fare il risultato. Questo nuovo sponsor permetet anche di investire su corridori un po’ più importanti. Io cerco di vedere quel che vien da sé. Bisogna vedere cosa succede.

Hai parlato prima dei giovani e dell’investimento su questi, che cosa pensi della situazione del ciclismo maschile, alla luce anche dei recenti risultati a Wollongong al campionato del mondo, dove ci sono stati buoni risultati ma non abbiamo brillato come l’anno scorso? Pensi che sia dovuta ad una crisi del settore e di giovani ancora troppo acerbi per il panorama internazionale, o anche un calo di forma dei big (vedi Ganna), che sono arrivati scarichi dal punto di vista fisico e mentale?

Secondo me è un insieme di cose. Sicuramente i talenti ci sono, devono solo essere scoperti e sbocciare del tutto,oppure come in alcuni casi hanno avuto una stagione con dei problemi e siano arrivati poco in forma. E poi ci sta nella storia di un Paese avere un campione che vince tutto e un periodo di stallo, e diciamo mancano i risultati. Ora ha smesso Nibali, se ci fosse stato il nuovo Nibali non ci sarebbe mai stata questa discussione sul fatto che manchino corridori in Italia. Tutto è relativo secondo me. Magari abbiamo il nuovo Pogacar in Italia, ma è ancora nelle categorie giovanili e magari in tre quattro anni cresce e diventa un campioncino. Bisogna aspettare e avere pazienza, insomma.

Tornando a Ganna, a Grenchen si è riscattato con gli interessi con il Record dell’Ora. A proprosito, se hai visto la prova, che cosa ti ha suscitato questo record?

L’abbiamo vista a cena. Eravamo in ritiro lì con la Nazionale alla vigilia del mondiale. è stata una bell’ora intensa, stavamo mangiando ma certamente la testa era al Record di Ganna. Secondo me era certo che sarebbe riuscito a portare a casa il risultato, poi non sose lui sia rimasto deluso per aver fatto meno di quanto si aspettasse o se abbia fatto in base alle sue aspettative. Però se Ganna e la stessa INEOS mettono in scena uno spettacolo del genere, con la copertura e la pubblicità che c’è stata, secondo me solo una foratura poteva rovinare il Record dell’Ora. E poi c’è anche da dire, da quel che so,che Ganna potrebbe fare anche di più, perciò non mi stupirei se ci riprovasse a farlo.

Tornando a te…da un punto di vista tecnico, come ti definisci?

Mi definirei un passista a cui piace prendere vento in faccia,perché mi trovo a mio agio a stare davanti. Mi reputerei un buon uomo squadra. Purtroppo per la Bardiani non ho un gran capitano per cui lavorare, però quando succede lo faccio molto volentieri. Altrimenti provo ad andare in fuga e portare il risultato a casa. Quest’anno ho provato a fare cose un po’ differenti, tipo fare delle classifiche generali dei Grandi Giri a tappe e vdendo che potevo migliorare, ma forse è una cosa che non mi appartiene al 100%, perché magari una giornata storta può sempre capitare. Poi ho provato anche ad aspettare o a prendere la fuga del mattino, o ad anticipare negli ultimi 50/80 km. Quindi provo perlopiù a vincere una tappa e devo dire che sono andato vicino a vincere una tappa, ma chiaramente non ti puoi inventare nulla. Spero che in fuuro queste esperienze che ho fatto vengano ripagate.

Invece,umanamente? Come ti definiresti?

Sono tranquillo e cerco di andar d’accordo con tutti. Non mi piace far troppo casino. Non ho nemici non voglio averne,tutto qui.

Tornando al capitolo giovani… questo “problema” dei giovani pensi sia dettato anche dal fatto che molti vengano usati come uomini squadra,come gregari, all’interno delle lo squadre? O pensi che il problema sia molto più profondo?

Si parla sempre del problema della squadra WT italiana, anche per questo motivo, perché magari un’italiana in WT valorizzerebbe di più i giovani italiani rispetto a quelle straniere. Ma secondo me un corridore si merita di predersi le proprie possibilità, anche nelle squadre straniere gli viene data, bisogna solo sfruttarla quando viene data. Vedi Covi quest’anno al Giro…La prima volta che è andato in fuga, alla penultima tappa, si è portato a casa il successo.Questo è simbolo di talento, non si inventa nulla, insomma. Bisogna avere le giuste forze nel momento in cui bisogna farsi vedere, perché prima o poi quel momento arriva per tutti.

Questa gerarchia molto rigida nel settore maschile non è così ben visibile nel settore femminile, tant’è che vi è una WT italiana, la Valcar, che sta sfornando talenti a non finire e ha sfornato talenti come Balsamo. Pensi che sia anche questa la chiave di un settore femminile così in fermento e che sta sfornando talenti a non finire?

Sì, è assolutamente possibile. Se si parla continuamente di questa WT italiana è perché evidentemente si pensa che possa aiutare tutto il movimento.

A proposito, cosa pensi del settore femminile del ciclismo in tutti i settori (strada, pista, MTB,ndr)?

Penso che, se non sia la prima, sia almeno tra le prime nazioni a livello mondiale. Quando si parla di ciclismo femminile, parliamo di ragazze che primeggiano in almeno una specialità. Di sicuro è un momento roseo in cui va tutto bene.ora bisogna vedere quando il ciclismo femminile verrà praticato nella medesima maniera in tutto il mondo, perché comunque abbiamo avuto questo vantaggio vista anche l’esplosione del ciclismo femminile dovuta anche ad un ambiente florido,e quindi bisogna vedere. Ora il tempo ci dirà, come per la Nazionale, anche il futuro delle squadre delle ragazze del ciclismo femminile. Può darsi che rimanga per sempre tra le prime nazioni al mondo.

In un certo senso, in campo maschile non si potrebbe fare più o meno la stessa cosa? Non dico creare una WT, ma almeno una professional, come può essere la tua o la Eolo-Kometa di diventare WT, senza necessariamente diventare wild card?

Sì, è quello che si continua a dire, il problema è che servono molti sponsor perché in Italia la pressione fiscale è talmente alta che aprire una WT servirebbe il doppio del budget, rispetto a WT in altri Paesi. Quindi bisogna fare grossi sacrifici, ma in linea di massima si può fare.

