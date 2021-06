Esclusiva – Calciomercato Milan: trattativa per Yaremchuk

Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva da Stadiosport.it, ci sarebbero discorsi in corso tra Milan e Gent per Yaremchuk: l’attaccante ucraino potrebbe diventare rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Una Domenica in cui la Nazionale Italiana si appresta ad affrontare il Galles nella terza partita del girone di Euro 2020 potrebbe nascondere una clamorosa novità. Dopo settimane di tanti nomi legati all’attacco del Milan, spunta una novità assoluta.

Si tratta di Roman Yaremchuk, attaccante di 25 anni del Genk e della Nazionale Ucraina, il quale si è già segnalato per aver realizzato 2 gol nelle prime due partite di questo Europeo. Punta capace di far salire la squadra, bravo nel dribbling. Veloce in progressione, può essere schierato sia punta, ma anche esterno a destra e a sinistra in un classico 4-3-3.

Alto 1,91 cm e peso di 78 Kg, cresce nelle giovanili del Karpaty. Successivamente si trasferisce alla Dinamo Kiev e fa tutta la trafila del settore giovanile. Dopo un prestito all’Oleksrandrija, nella quale realizza 5 gol in 14 giornate del campionato Ucraino ritorna a casa, ma il suo percorso non è soddisfacente come previsto.

La molla definitiva però scatta nell’estate 2017, infatti c’è il trasferimento al Gent, nel quale in campionato realizza 47 reti in 121 partite. Nel 2019/20 vive forse la sua peggior stagione, con un infortunio al tendine d’Anchille, il quale gli impedisce di andare oltre le 18 presenze e i 10 gol, alle quali vanno aggiunte 11 gare e 7 gol in Europa League. Nell’ultima stagione si segnala nuovamente con 20 gol in 34 partite. Con il Gent in totale segna 61 reti e fornisce 18 assist.

Debutta in Nazionale nel 2018 e ad oggi i numeri recitano 26 presenze e 10 gol. Shevchenko punta molto su di lui e pare lo abbia sponsorizzato con Tassotti a Paolo Maldini e Massara, i quali oltre alle qualità si sono voluti informare dell’aspetto umano del ragazzo.

Si parla di una trattativa già avviata con il Gent, che avrebbe aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto. La cifra del riscatto dovrebbe aggirarsi tra i 15 e i 16 milioni, che contando i bonus potrebbe arrivare circa ai 18/20 milioni di Euro.

Il suo arrivo ovviamente non escluderebbe quello di Giroud. Sembra che il Milan voglia avere tre punte per poter essere competitivo su tutti i fronti.

Luca Meringolo e Benito Letizia© Stadio Sport

Riproduzione consentita solo previa citazione della fonte Stadiosport.it





