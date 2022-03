Eriksen: la favola continua, torna in gol con la Nazionale

L’ex Inter Christian Eriksen a 9 mesi dall’arresto cardiaco in campo agli Europei torna in gol con la maglia della sua nazionale in un amichevole contro l’Olanda dopo due minuti dal suo ingresso in campo e scaccia i fantasmi del passato.

L’ha fatto con la Nazionale, poco più di un minuto dal suo ingresso in campo, con la maglia numero 10 e la voglia di ritornare grande!

Christian Eriksen scaccia i fantasmi del malore accusato durante il match di Euro 2020 Danimarca-Finlandia: momenti di panico, seguiti dalla paura di non poter più giocare, che non hanno fermato l’ex centrocampista dell’Inter (ora in forza al Brentford) tornato a vestire la maglia della sua nazionale nell’amichevole contro l’Olanda ad Amsterdam.

Christian risponde presente, entra in campo e solo due minuti dopo mette in rete il primo pallone che tocca: è la rete del 2-3, in una partita che finirà con la vittoria degli Orange per 4-2 ma che riporta Eriksen al centro della Nazionale. “Mi sento di nuovo un calciatore. Ora punto al Mondiale” – queste le dichiarazioni del calciatore riportate dal quotidiano La Gazzetta dello Sport. Commosso anche De Light, che gli augura il meglio per il proseguo della sua carriera.

Dopo l’ addio all’Inter

Dopo l’addio all’Inter, non tutte le squadre della A sopportavano il fatto che Eriksen non rientrasse nei parametri medici per l’attività calcistica (al calciatore è stato impiantato un defibrillatore). Il calciatore, rimasto nei cuori dei tifosi nerazzurri, sembrava destinato a smettere di giocare.

L’approdo al Brentford e la rinascita calcistica

Dopo aver firmato a gennaio un contratto con il Brentford per riprendere a giocare in un ambiente senza troppe pressioni, Eriksen ha esordito in Premier League il 26 febbraio, subentrando al 54’ nella sfida persa contro il Newcastle. Le ottime prestazioni con le Api hanno convinto Hjulmand e il suo staff a richiamarlo subito in nazionale, regalandogli l’emozione di indossare i colori del suo paese appena un mese dopo la prima ricomparsa in un match ufficiale. Il resto è già storia: Christian ha potuto gioire, prima per la convocazione e poi sul campo. Adesso il calciatore, che aveva lasciato la serie A per evitare grosse pressioni, sembra decisamente essere in grado di vestire nuovamente la maglia di un top club.