“Era fuori dai cancelli di Trigoria”: Mourinho lo racconta a fine partita | Lacrime in diretta

Il curioso retroscena svelato da José Mourinho al termine della partita tra Roma e Servette di Europa League. Tutto diventa virale.

Primo tempo “orribile”, per dirla proprio alla Mourinho. Una Roma di ripresa sconfigge 4-0 il Servette nella seconda giornata del gruppo G di Europa League e vola a punteggio pieno insieme a quello Slavia Praga con cui si giocherà, nel prossimo doppio confronto, il primato della fase a gironi. Presumibilmente.

Una Roma ancora a due facce, che non è affatto piaciuto né per l’approccio né per quei primi 45 minuti alquanto rivedibili, ma nella ripresa grazie al solito Lukaku, Belotti (doppietta) e Pellegrini, ha testimoniato la sua forza.

Almeno c’è stata continuità, il successo contro il Frosinone di campionato ha avuto un seguito, così di buzzo buono si cerca il tris (sarebbe la prima volta) nella prossima trasferta di Cagliari, contro l’ex Ranieri.

“Tutte le squadre della nostra serie A sono superiori a Sheriff e Servette, ma noi senza Dybala perdiamo in creatività. Il primo tempo è stato davvero orribile. Nella ripresa è cambiato atteggiamento, abbiamo avuto più aggressività e fatto più movimento anche senza palla”.

Mourinho, il brutto e il bello della Roma

Non solo bastone, però. Mourinho è sincero e schietto: ecco anche la carota per la sua Roma. “Lukaku e Belotti sono due presenze fisiche nell’area e possono sfruttare i cross delle ali. Ma una cosa diversa giocare senza Paulo o con Paulo – continua lo Special One – ma il nostro centrocampo ha grandi margini di crescita”.

Il problema restano gli infortunati, ultimo della lista (nuovamente) Pellegrini. “Purtroppo è un giocatore di enorme potenziale, che però ha questa storia clinica, ciclicamente problematica. L’infortunio? Mi è sembrato qualcosa di muscolare, legato ai flessori”.

Mourinho e il siparietto con Francesco D’Alessio

Roma-Servette è stata anche l’occasione per vedere all’opera Francesco D’Alessio, centrocampista della Primavera entrato nella ripresa al posto di Bove. Lui si ricorderà del debutto assoluto in giallorosso. Anche tutti gli altri. Compagni di squadra e tifosi.

Sì perché a fine gara Mourinho chiama Francesco D’Alessio a sé: “Prima dell’inizio della scuola c’era tanti bambini fuori da Trigoria – sorride lo Special One – urlavano perché volevano venire a vedere l’allenamento. D’Alessio si allenava con noi e mi ha detto che lui stava fuori come quei bambini e che nessun allenatore gli aveva aperto le porte, mai”. Ecco uno dei motivi per cui il debutto di Francesco passerà alla storia: “Sono stato molto felice per i bambini che sono entrati a vedere la seduta – continua a sorridere – Adesso D’Alessio gioca in Europa League davanti a più di 50 mila spettatori, con la famiglia in tribuna. Con la mamma, il papà e la sorella…“.