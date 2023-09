Entri in prima squadra: Pioli lo prende dalla Primavera | La stellina del Milan è pronta a brillare

Le sue prestazioni durante il precampionato hanno convinto la società a non intervenire sul mercato.

Il Milan è stato il protagonista principale di questa sessione di calciomercato italiano. Un’estate che non sembrava cominciata con i migliori auspici, con gli addii della coppia Maldini-Massara, di Sandro Tonali e l’arrivo sfumato di Thuram, e che, invece, si è rivelata la migliore campagna acquisti da molti anni a questa parte.

I rossoneri hanno aggiunto qualità nel reparto di centrocampo e completamente rivoluzionato il reparto offensivo, che nella passata stagione era quello che si era rivelato maggiormente sottotono: tutti via, tranne Rafael Leao e Olivier Giroud. Il portoghese – che nel frattempo ha rinnovato il contratto fino al giugno 2028 – ha anche deciso di diventare il nuovo proprietario della numero dieci.

L’impatto dei nuovi arrivati è stato immediato, in particolar modo quello di Christian Pulisic. L’ex attaccante del Chelsea è già diventato il fulcro della manovra offensiva: tutti le azioni passano dai suoi piedi. Insieme a Loftus-Cheek ha alzato il tasso tecnico della zona destra del terreno di gioco, dando maggiore imprevedibilità all’attacco.

In attesa che anche Chukwueze, Musah e Okafor dimostrino il proprio lavoro, la dirigenza non ha ancora terminato il proprio operato in entrata. Nelle ultime ore è stata presentata un’offerta di 15 milioni al Porto per Taremi, con la speranza che possa diventare il rincalzo di Giroud.

Convinto

La prima punta, ammesso sempre che arrivi, sarà l’ultimo acquisto del Milan. Inizialmente si era discussa la necessità di investire per un vice-Theo Hernandez, considerando anche che Ballo-Touré è in uscita, ma l’idea è poi rientrata.

Il motivo della marcia indietro è rappresentato dalle ottime prestazioni del primavera Davide Bartesaghi nel corso del precampionato, che hanno convinto Pioli a promuoverlo stabilmente in prima squadra per tutta la stagione. Inoltre, essendo italiano e del vivaio rossonero, è un’opportunità anche in vista delle liste UEFA che dovranno essere presentate il 2 settembre.

Il profilo

Il terzino mancino classe 2005 è nato in Brianza da una famiglia milanista ed è entrato nelle giovanili rossonere all’età di sei anni, dopo una breve esperienza all’Atalanta.

Le sue importanti prestazioni con la Primavera gli hanno fatto staccare il pass per la tournée negli Stati Uniti, dove ha ben figurato nei 44 minuti che gli sono stati concessi contro Juventus e Barcellona. E chissà che già nelle prossime uscite non abbia la possibilità di esordire in Serie A.