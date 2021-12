Empoli-Milan, Dichiarazioni pre partita Pioli: “Ibrahimovic assente per un sovraccarico al ginocchio”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida in campionato, del suo Milan contro l’Empoli.

Il tecnico rossonero dice che la sua squadra può ovviamente migliorare nelle prestazioni e dovrà farlo. Sicuramente bisognerà saper verticalizzare al massimo.

L’Empoli è una grande squadra, ha anche battuto la Juventus. Servirà grande determinazione contro una squadra che gioca bene a calcio e allenata bene da Andreazzoli.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Domani rientra Theo Hernandez sulla fascia sinistra e il tecnico rossonero spera che le sua condizioni siano ottimali. Ibrahimovic invece sarà assente per un sovraccarico al ginocchio sinistro.

Sul gol annullato a Kessie contro il Napoli, l’ex tecnico di Lazio e Inter dichiara: “L’interpretazione della regola non è corretta. Il club si sta facendo sentire nelle sedi giuste. Il gol di Kessie, nella dinamica del calcio, non può essere annullato, quello di Giroud non può essere fuorigioco. “.

Pioli afferma che se ci sarà l’opportunità, di migliorare la squadra attraverso il mercato di Gennaio, la società non si farà trovare impreparata.

Per quel che riguarda il recupero degli infortunati, Leao dovrebbe essere completamente recuperato in vista del match, il 6 Gennaio contro la Roma.

