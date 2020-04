Emergenza Coronavirus, UEFA: gare internazionali solo dal 2021?

Più che una dichiarazione ufficiale è un’opinione buttata lì, a dimostrazione dell’impossibilità di avere, al momento, una visione chiara del futuro.

Stiamo parlando della proposta, o quasi, del vice presidente della FIFA e presidente CONCACAF (la federazione centroamericana) Victor Montagliani, che in una dichiarazione si è detto pessimista sulla possibilità che il calcio ritorni a breve, almeno quello internazionale.

Il manager canadese ha sostenuto che, a causa anche dell’interruzione dei collegamenti, di calcio internazionale, quindi nazionali e non club, non si possa parlare per un bel pezzo; o comunque, non prima che siano conclusi i campionati di ogni Paese.

“Personalmente penso che sia un po’ difficile. Non solo per una questione di salute pubblica e di differenti stadi della pandemia nei vari paesi del mondo, ma anche perché bisognerà attendere il ripristino dei collegamenti internazionali. In questo momento ritengo che i campionati domestici siano la priorità. Speriamo di ricominciare a settembre, ma ci tengo a dire che non ne sono affatto sicuro, alla luce dell’attuale andamento della pandemia“.

Tra buon senso e scoperta dell’acqua calda, Montagliani si è dunque unito al coro di chi chiede che di calcio si torni a parlare solo quando ci sarà un vaccino, l’unico che potrà permettere la riapertura degli stadi e ridare un senso al calcio.

