Emergenza Coronavirus: tutti gli sport a porte chiuse o con competizioni sospese e rinviate

Non si ferma l’emergenza mondiale Coronavirus. In aumento il numero di contagiati, in Italia ad oggi sono più di 3 mila.

La pandemia, che sta iniziando a presentare al mondo anche un primo conto economico, ha un grande effetto anche sul mondo dello sport.

Sono infatti tantissimi gli eventi che sono stati rinviati o sospesi, per evitare nuovi contagi, non solo in Cina, ma anche in Europa e soprattutto in Italia.

Il premier italiano Giuseppe Conte, firmando oggi il decreto che definisce le regole da mantenere a livello nazionale per limitare l’azione del virus e i conseguenti contagi, fa un lungo riferimento allo sport: “Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli della zona rossa, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse”

Calcio, Basket e motori

È quindi decisione ufficiale che il campionato di Serie A di calcio riprenderà da questa settimana, ma tutte le partite si disputeranno a porte chiuse fino al 3 aprile, mentre le gare di coppa Italia slitteranno a inzio Maggio.

Nel mondo del Basket, allo stesso modo le partite verranno probabilmente giocate a porte chiuse. A partire dalla sfida di Eurolega fra Valencia e Milano, in programma giovedì 5 Marzo.

I primi eventi a essere stati cancellati, in ordine cronologico, sono stati quelli dei motori. Formula 1 e Moto GP, hanno infatti deciso di rinviare a data da destinarsi i primi appuntamenti della stagione 2020 a Shanghai, in Qatar e Thailandia.

Gli altri sport:

È notizia di oggi che la squadra polacca Weigel abbia perso a tavolino la partita di Pallavolo che la vedeva contrapposta a Trento, essendosi rifiutata di scendere in campo, proprio per paura del Coronavirus.

I polacchi erano attesi ieri all’ aeroporto di Bergamo, ma non sono mai arrivati in Italia, essendosi appunto rifiutati di affrontare la trasferta italiana.

La Fipav fa sapere di accogliere i provvedimenti varati oggi dal premier italiano e sospenderà tutti gli eventi in programma nelle “zone rosse”. Procederà invece con eventi a porte chiuse in Lombardia, Veneto, Emilia e nelle province di Pesaro e Urbino, sia per quanto riguarda gli eventi nazionali, sia per quelli regionali e territoriali.

Questi stessi eventi procederanno senza alcun tipo di restrizione, se non il divieto di trasferta per i tifosi delle regioni sopraccitate, per le restanti aree italiane.

Per quanto riguarda il Tennis, sono stati cancellati tutti gli eventi prossimi nei calendari ATP e WTA, in Cina, mentre non ci sono al momento ripercussioni sul torneo californiano di Indian Wells, che inizierà regolarmente il 9 Marzo.

Rinviato a data da destinarsi anche il match, valido per il Sei Nazioni di Rugby, tra Italia e Irlanda, sotto pressioni della federazione irlandese.

Rimangono bloccati e per ora a fortissimo rischio rinvio anche le competizioni di sci, in programma a Cortina d’ Ampezzo, a partire da metà Marzo, con alcune federazioni straniere, come gli Stati Uniti, fermamente contrarie allo svolgimento della gare sulle nevi italiane. Una decisione definitiva verrà però presa solo nella giornata di Venerdì 6 Marzo.

Sicuro di saltare, e anzi già messo in programma per il 2021, il mondiale di Atletica leggera, che doveva originariamente svolgersi proprio in questo mese, a Nanchino.

Allo stesso modo saranno rinviati e cancellati molti altri eventi sportivi di Hockey, Pallanuoto, Pallamano, Cricket e Golf.

