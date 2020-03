Emergenza Coronavirus, stop definitivo Liga? Barcellona reclamerà il titolo

Anche la Liga è ovviamente ferma per l’emergenza Coronavirus e molto sommessamente chi di dovere sta cercando di capire come proseguire quando e se sarà terminata la pandemia.

Quali saranno i verdetti qualora il campionato venisse ufficialmente interrotto? In base alle normative vigenti, a fare testo sarebbe la classifica finale del girone d’andata, che vede in testa sia Barcellona sia Real Madrid a pari punti, ma con i blaugrana primi da soli per la miglior differenza reti (+26 contro +24).

E se si ascoltasse chi, cioè il Getafe, chiede che si tenga conto della classifica al momento della sospensione? A vincere sarebbe sempre il Barcellona, che adesso è a +2 dagli eterni rivali di blanco vestiti. Questo nonostante lo 0-2 nello scontro diretto e gli scontri diretti globali (0-0 nel Clasico d’andata). A far la differenza sono il successo del Barcellona contro la Real Sociedad e la sconfitta subita dai madrileni in casa del Betis.

Ma il Getafe che c’entra? C’entra eccome: i galiziani, 7° al termine del girone d’andata, sono adesso 4° insieme alla Real Sociedad e con gli stessi punti; a penalizzarlo è però il computo della differenza reti (37 gol fatti contro i 45 dei baschi), a causa del quale andrebbe “solo” in Europa League.

Ma al termine del girone d’andata il Getafe era, invece, 7° e, se si decidesse di utilizzare quella classifica, l’approdo in Europa sarebbe legato alla finale tutta basca di Copa del Rey tra Bilbao e Real Sociedad, che darebbe ai galiziani un posto nella seconda competizione europea solo in caso di vittoria della Real.

In caso di scelta in base al momento della sospensione, rimarrebbe fuori dalla Champions League anche l’Atletico Madrid, a sorpresa, essendo i Colchoneros attualmente 6°.

Tutto più facile in zona retrocessione: qualunque classifica si guardi, le ultime tre sono sempre Maiorca, Leganes ed Espanyol, mentre cambierebbero le cose per quanto riguarda le neopromosse: al termine del girone d’andata le prime tre erano Cadice, Almeria e Huesca, mentre adesso al secondo posto c’è il Real Zaragoza.

