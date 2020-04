Emergenza Coronavirus, ripresa Liga: ecco il protocollo in 4 fasi

Ecco il protocollo sanitario che la Liga spagnola ha reso noto ai propri club. E’ suddiviso in 4 fasi e regola ogni singolo passaggio prima della ripartenza del campionato. Sono queste le direttive per fronteggiare il Coronavirus

Il tema più caldo che ruota intorno al calcio è quello che riguarda la ripartenza dei campionati, che sono fermi da settimane per via dell’emergenza legata al Coronavirus. In particolare, ogni Paese sta elaborando, con le varie federazioni, il protocollo sanitario, per poter riprendere gli allenamenti e i vari campionati.

Per quanto riguarda la Liga spagnola, è stato reso pubblico il protocollo fornito ai vari club. Si tratta di un documento di 23 pagine, in cui vengono elencate 4 fasi cruciali che ogni squadra deve seguire.

Fase 1 – preparazione all’allenamento: in particolare è la fase dei test che dovranno sostenere gli atleti. Solo in seguito a questi, i giocatori potranno entrare rientrare nei centri sportivi.

Fase 2 – allenamento in solitaria: i calciatori riceveranno telematicamente le tabelle di lavoro e si recheranno al campo per l’allenamento con la propria auto, che deve essere sanificata. In campo non potranno esserci più di 6 calciatori contemporaneamente, ad una distanza minima di 4 metri l’uno dall’altro. Agli allenamenti dovranno arrivare già cambiati, non tutti nello stesso momento, ma a 15 minuti di distanza. Una volta in campo, sarà obbligatorio l’uso dei guanti, a differenza della mascherina.

Fase 3 – ritiro vero e proprio: la prima squadra verrà divisa in 3 gruppi, di 8 giocatori in ogni gruppo, che useranno 3 diversi spogliatoi per ogni sessione di allenamento. Il tempo fuori dal campo dovrà essere speso rigorosamente nelle proprie camere singole e verranno abolite le zone comuni. Oltre ai calciatori, potranno essere presenti solo 17 persone, compreso allenatore e suoi collaboratori. I pasti saranno organizzati per turni.

Fase 4 – allenamento collettivo: riguarderà soprattutto l’allenamento svolto sul campo a discapito di quello in palestra. Questo, dovrà avvenire non prima di 15 giorni dall’inizio del campionato.

Qualora si presentasse un nuovo caso di positività al Coronavirus, il soggetto verrà immediatamente isolato e gli altri giocatori verranno sottoposti a dei controlli sanitari minuziosi.

