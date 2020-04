Emergenza Coronavirus, ipotesi stop Liga: proposto congelamento della classifica

La Federcalcio spagnola ha proposto il congelamento della classifica della Liga nel caso in cui non dovesse riprendere il campionato. La lega spagnola, però, non è d’accordo.

Come nella stragrande maggioranza dei campionati europei, anche in Spagna si stanno sondando vari modi per riprendere la stagione. Tuttavia, la possibilità che la stagione di Liga possa essere sospesa in modo definitivo c’è e la Federcalcio spagnola (RFEF) ha proposto in quel caso di far valere la classifica attuale.

Secondo quanto riportato da vari media spagnoli, sarebbe stata questa l’ipotesi messa sul tavolo dalla RFEF nella riunione tenutasi nella giornata di ieri. Congelando l’attuale classifica, Barcellona, Real Madrid, Siviglia e Real Madrid andrebbero in Champions League, mentre Atletico Madrid e Getafe andrebbero in Europa League.

Da decidere la terza squadra che parteciperebbe all’Europa League tra Athletic Bilbao, finalista di Copa del Rey (l’altra è la Real Sociedad ndr.) o il Valencia settimo. Questa soluzione, però, non va affatto giù alla Liga i cui rapporti con la Federcalcio spagnola non sono mai stati rosei.

La lega spagnola guidata da Javier Tebas ha risposto duramente alla soluzione proposta dalla RFEF, dichiarando come la decisione non spetta a quest’ultima. Nonostante l’emergenza Coronavirus sia in atto e ben lungi da essere terminata, la Liga vuole assolutamente concludere la stagione, così come molti club.

Nel frattempo, molti club oltre alle big di Spagna hanno trovato l’accordo con i propri calciatori per la riduzione degli stipendi in questo periodo difficile. In ultimo si sono aggiunte Athletic, Celta Vigo, Real Sociedad, Betis, Osasuna e Valladolid.

