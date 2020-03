Emergenza Coronavirus: ipotesi ripresa Serie A il 2 maggio

Emergenza Coronavirus: la Lega Serie A guarda al futuro e pensa ad un campionato che potrebbe riprendere il prossimo 2 maggio per poi concludersi il 30 giugno.

Il calcio in tutta Europa è praticamente fermo (solo in Serbia si gioca ancora). Serie A, Liga, Ligue 1, Premier League e Bundesliga hanno chiuso i battenti fino a nuovo avviso. L’emergenza Coronavirus sposta l’attenzione, giustamente, su fronti che sono di gran lunga più importanti del calcio.

Anche l’UEFA ha messo da parte i propri interessi economici e ha stabilito la sospensione di Champions League ed Europa League fino a nuovo ordine (il massimo organismo continentale del calcio si riunirà nei prossimi giorni per decidere il da farsi circa il prosieguo delle competizioni e il sempre più probabile slittamento di Euro 2020).

Emergenza Coronavirus: la Lega Serie A propone di riprendere il campionato il 2 maggio

La priorità per le singole federazioni è infatti quella di portare a termine i propri campionati ed in questo senso la Lega Serie A avrebbe studiato un piano “perfetto” che prevederebbe la ripresa del campionato di Serie A, sabato 2 maggio e la conclusione fissata invece al 30 giugno, con conseguente spazio, per i club impegnati nelle coppe, di disputare più competizioni.

Tale progetto è sicuramente fattibile, resta però, chiaramente, da sperare che l’emergenza Coronavirus, arrivati in prossimità dell’estate, rientri del tutto. I medici infatti, difronte all’attuale situazione, in cui 6 squadre sono in quarantena preventiva e 11 giocatori sono risultati positivi al virus, sconsigliano la ripresa degli allenamenti prima di Pasqua.

Ci sarebbero due settimane da spendere in allenamenti per rimettersi quantomeno in forma e poi giocare il resto della stagione fino a martedì 30 giugno. L’ipotesi più gettonata è questa, speriamo che tutto si risolva per il meglio. Ovviamente Euro 2020 slitterebbe a data futura; si parla di dicembre, ma questa è tutta un’altra faccenda.

