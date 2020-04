Emergenza Coronavirus, ipotesi ripresa: Bundesliga dal 9/5, Premier League dal 13/6, Liga dal 6 o 28/6, Ligue 1 dal 17/6

Mentre in Italia si litiga furiosamente su tutto e a tutti i livelli, In Europa, pur con tutti i distinguo da fare, le federazioni calcistiche principali provano a darsi delle date per ricominciare i tornei fermati un mese fa. In caso di ripresa le partite saranno disputate a porte ovviamente chiuse.

La Germania, stando ad una intervista rilasciata ieri alla BILD dal ministro della salute Jens Spahn e anche i presidenti di Baviera e Renania Settentrionale-Vestfalia Markus Söder e Armin Laschet hanno mostrato apprezzamento per il piano sanitario approntato dal governo centrale e sono possibilisti sul ritorno in campo delle squadre addirittura già dal 9 maggio.

In Inghilterra, invece, le autorità sono certe che per tornare in campo si debba aspettare almeno il secondo weekend di giugno. Qualora vi fosse la certezza della bontà della situazione sanitaria in quel periodo, si potrebbe proseguire la stagione concludendola in un mese e mezzo.

La Spagna è uno dei paesi più colpiti dal Covid-19 e la situazione è nebulosa al pari della nostra. Le date prese in considerazione sono tre ma, posto che quella del 28 maggio non sia da prendere in considerazione, le due rimanenti sono 6 giugno e 28 giugno. Intanto, la settimana prossima tutti i giocatori della Liga saranno sottoposti al tampone.

In Francia, infine, la data al momento più gettonata per rivedere in campo Ligue 1 e Ligue 2 è quella del 17 giugno. Come in tutta Europa anche i giocatori delle società transalpine sono preoccupati per la situazione che si verrebbe a creare in campo.

