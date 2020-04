Emergenza Coronavirus: Cristiano Ronaldo e la nazionale donano 5 milioni ai dilettanti in Portogallo

Cristiano Ronaldo e la nazionale portoghese hanno deciso di donare 5 milioni di euro al calcio dilettantistico rinunciando a parte dei loro premi.

Altro importante gesto di solidarietà da parte di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese della Juventus, assieme ai compagni di nazionale, ha deciso di rinunciare a parte dei loro premi per donare 5 milioni di euro al calcio dilettantistico, il più danneggiato dall’emergenza Coronavirus.

Ad annunciare questa bella iniziativa è stata la stessa Federcalcio portoghese con un comunicato ufficiale. In tale comunicato, la federazione lusitana ha spiegato come questo fondo servirà per aiutare il calcio amatoriale e le associazioni regionali.

L’emergenza Coronavirus ha avuto un impatto molto negativo sull’economica calcistica e se anche i top club hanno subito gravi perdite, per il calcio dilettantistico si è trattato di un colpo durissimo. Ecco perché la decisione presa dal Portogallo assume davvero un significato di grande importanza, sperando che anche le altre federazioni possano seguire tale esempio.

Per quanto riguardo Cristiano Ronaldo, non è la prima volta che il fuoriclasse portoghese si rende protagonista di gesti di solidarietà in questo periodo. Solo qualche settimana fa, assieme al suo agente Jorge Mendes, il numero 7 bianconero ha donato 35 posti di terapia intensiva a Lisbona e Porto.

Grazie a questo gesto, gli ospedali di Santa Maria e Pulido Valente hanno ricevuto due nuovi reparti completamente attrezzati con tutto l’equipaggiamento adatto a combattere il virus. Le nuove unità di terapia intensiva sono state denominate UCI Cristiano Ronaldo e UCI Jorge Mendes, in onore dei due donatori.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS